El escándalo del año en el mundo del espectáculo tiene a Luciano Castro y a Griselda Siciliani como protagonistas. Sabrina Rojas se sumó con chicanas.

La conductora salió al cruce y con picantes comentarios. Primero, advirtió: “O quedate soltero o dejá de lastimar minas”.

Pero en las últimas horas profundizó con las chicanas y hasta se animó a ironizar por el comportamiento de su ex.

SABRINA ROJAS SE BURLÓ DE LUCIANO CASTRO

La modelo es parte de Bondi y, en su participación de este martes en el streaming, jugó con la ironía para reírse de su expareja.

Sabrina Rojas se burló de Luciano Castro con una contundente foto y palabra | Créditos: Instagram @rojassasi

Sabrina publicó una selfie donde se la ve sonriente, con el micrófono en frente y una contundente frase: “Currando”.