La vida de Chunchuna Villafañe llegó a su fin este jueves a los 92 años.

Quien confirmó la triste noticia fue su hija, Juana Molina, a través de un sentido posteo en Instagram.

Queridos amigos murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada.

Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. no sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho.

Juana Molina comunicó la muerte de Chunchuna Villafañe, su mamá.

Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar.

Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará.