Tras el escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Moria Casán contó en su programa de eltrece cómo está la actriz en este momento particular que atraviesa con su pareja.

Fiel a su estilo, la conductora no se guardó nada y compartió detalles inéditos La Mañana con Moria de su charla con la protagonista de Envidiosa: “Después del teatro un día nos reunimos con unos amigos y la gran Gri Siciliani para celebrar la ficción-realidad”.

Moria Casan habló de su salida con Griselda Siciliani y amigos (Foto: captura de eltrece).

Sobre el estado de ánimo de Griselda, la One fue contundente: “Griselda está bárbara, está muy metida en la finalización de la serie de mi vida en la que ella forma parte y que está extraordinaria; también está muy metida en la nueva película Felicidades, que empieza a filmar ahora con Capuzoto, Suar, dirección Alex de la Iglesia".

“ESTÁ RELAJADA PERO UN POQUITO DESILUCIONADA”: MORIA CASÁN SOBRE GRISELDA SICILIANI

Moria Casán no esquivó el tema de la crisis sentimental de Griselda Siciliani por Luciano Castro y fue directa: “En cuanto a ella, está muy bien de ánimo, está relajada, está tal vez un poquito desilusionada, pero un poquito, hasta ahí”.

Sin embargo, aclaró que la relación entre Siciliani y Castro siempre fue particular: “Ellos nunca han vivido juntos, no es que el hombre se fue de la casa con una valijita, él está en Mar del Plata con los hijos, eso sería en la vertizalidad, pero en la horizontalidad esta pareja sigue gente, sigue, tienen piel, mi amor, tienen pasión".

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.