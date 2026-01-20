Leticia Siciliani dejó a todos expectantes en Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) al confesar que podría trabajar junto a su hermana Griselda en un nuevo proyecto este año. La actriz, que acaba de terminar de filmar una serie para Netflix, habló de su presente y de la admiración que siente por su hermana mayor.

En la entrevista, la artista contó que acaba de finalizar la primera temporada de “El Tiempo Puede Esperar”, una producción de Underground para Netflix: “Y quien dice viene la segunda temporada, pero no sabemos todavía”, reveló la actriz, dejando la puerta abierta a una posible continuación.

La gran pregunta llegó cuando Grabriela Sobrado indagó si hay chances de un proyecto audiovisual con Griselda Siciliani. Leticia no pudo ocultar la sonrisa y dejó entrever que algo se está gestando: “Levantó la ceja la chica acá”, comentó la cronista y ella lanzó entre risas y gestos cómplices: “¡Epa! Puede ser. Bien".

Cuando le preguntaron si están hablando de algo o si hay negociaciones, fue tajante: “No puedo decir nada, pero siempre digo que es mi sueño… soy muy fan de ella, más allá de que sea mi hermana. La admiro mucho. Para mí, de las mejores actrices que tenemos en Argentina”.

En el ida y vuelta con el programa de Ciudad Magazine, Leticia Siciliani también habló de la relación que tiene con Griselda y cómo se apoyan mutuamente en lo profesional: “Somos súper críticas. Pero nos admiramos mucho, mutuamente. Yo la tengo medio ahí como un faro. Entonces, siempre las críticas son bárbaras”.

Fue entonces cuando Mica Levitt le consultó sobre el personaje de Pilar Gamboa en Envidiosa, “Carolina”, la hermana de “Vicky” en la ficción. “¿Cómo la viste cómo hermana de Griselda en la serie?“, preguntó y Leti contestó: ”La admiro muchísimo desde hace mil años, lo sabe".

