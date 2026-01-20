Mientras sigue el escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani durante su estadía en España, en las últimas horas se conoció un dato que agrava aún más la situación del actor.

Fue Pía Shaw quien reveló en A la Barbarossa que la traición de Castro con una joven llamada Sarah no ocurrió luego de un largo tiempo de distancia con su pareja, sino a pocos días de haber llegado a Madrid, cuando el vínculo con Griselda seguía intacto.

“Esto sucedió en Madrid y Griselda llegaba cuando él estaba haciendo teatro”, explicó la periodista, dejando en claro que la actriz estaba por reencontrarse con su pareja en la capital española.

En ese sentido, Pía Shaw fue contundente: “No fue por la distancia. No es que no se veían hace dos meses. Estaba llegando ella. No es que pasó porque estaba aburrido”.

Por último, remarcó un punto clave que habría generado aún más indignación: “Fue a los pocos días de que él había llegado a España y el vínculo con Griselda no estaba roto”.

Captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

Mariana Brey, durísima con Luciano Castro

En ese marco, Mariana Brey señaló que lo que terminó de agravar la crisis entre Luciano Castro y Griselda Siciliani fue que la infidelidad se hiciera pública y que el actor actuara de manera desprolija.

“Es un garrón tener que estar escuchando opiniones. ¿Por qué es tan descuidado? ¿Por qué no puede ser un infiel de manera inteligente?”, expresó la panelista de A la Barbarossa con énfasis.

Y concluyó con una frase contundente: “No creo que pueda dejar de ser infiel, pero podría tener un poco de cuidado”.