En medio del escándalo que involucra a Luciano Castro por sus infidelidades a Griselda Siciliani, Ulises Jaitt reflotó en redes sociales un antiguo tuit de su hermana Natacha Jaitt, fallecida en febrero de 2019, en el que hacía referencia al actor.

“Natacha sobre Luciano Castro (2019)”, escribió Ulises en su cuenta de X, donde compartió la captura de un polémico mensaje que la mediática había publicado cuando Castro estaba en pareja con Sabrina Rojas.

Captura de X.

“¿Alguien puede verificar que Luciano Castro no quedó tirado, enfiestado, en ninguna quinta de Pilar este 31? Es para mi amiga Sabrina Rojas”, había escrito Natacha Jaitt, fiel a su estilo directo y provocador, con el que solía lanzar advertencias y generar controversia desde sus redes sociales.

La publicación de Ulises Jaitt se viralizó rápidamente y volvió a encender el debate en redes, replicando el impacto que solían tener los explosivos mensajes de su hermana.

Más sobre este tema Murió Natacha Jaitt: qué dice el parte oficial de la Policía

Griselda Siciliani confirmó que sigue en pareja con Luciano Castro y Sabrina Rojas la liquidó

Griselda Siciliani, que había aclarado que no pensaba contestar sobre su vida privada,fue tajante ante el cronista de SQP (América): “Con Luciano (Castro) estamos en pareja”.

Al escucharla, Sabrina Rojas también dijo lo suyo: “Cada uno que se ubique donde se tiene que ubicar”.

“Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”, había dicho Siciliani, mientras los cronistas insistían con la confirmación o no de la ruptura, según mostró este mediodía Intrusos.

“No es un tema mío, yo no expuse nada. Siempre afectan todas las cosas de la vida”, reflexionó Griselda.