En un gran momento personal junto a Rocío Robles, Adrián Suar no pudo eludir las incómodas consultas sobre su expareja, Griselda Siciliani, con quien estuvo ocho años en pareja y tiene una hija en común, Margarita.

La notera de Infama fue directa y le preguntó por la escandalosa infidelidad de Luciano Castro a la actriz.

Serio y cuidadoso, Suar enfrentó las preguntas, aunque evitó tomar partido u opinar sobre las internas entre Griselda y su ex.

Lejos de la polémica, el productor y actor dejó en claro que su vínculo actual con Siciliani es amable y cordial.

Captura de América TV, Infama

Qué dijo Adrián Suar sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

-¿Cómo acompañás a Griselda estos días?

-Ahora voy a hacer una película con Gri, pronto. Es algo profesional. Voy a trabajar con ella.

-El análisis del momento de Luciano Castro, como hombre, olvidate de que lo conocés hace miles de años.

-No hablo de esas cosas. No me gusta que hablen de mí y no hablo de los demás. No hablo.

-¿Pero acompañás a Griselda? Desde un consejo, quizás…

-No, yo no doy consejos si no me los piden. Nunca.