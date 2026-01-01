Lejos del ruido mediático y cerca de lo esencial, Rocío Robles eligió celebrar sus 33 años de una manera tan íntima como simbólica. El destino fue Roma, la ciudad eterna, y la compañía, Adrián Suar, su pareja, con quien atraviesa un presente marcado por la complicidad y el bajo perfil.

A través de su cuenta de Instagram, la exbailarina de ShowMatch compartió una serie de postales que funcionaron como una ventana a un festejo romántico, elegante y sin excesos. “Un feliz cumple gitano”, escribió junto a las imágenes, una frase breve que resumió el espíritu libre y emocional del viaje.

El cumpleaños comenzó con un desayuno especial en el hotel, decorado con globos dorados con el número 33, frutas frescas, champagne y una torta individual, en una ambientación cuidada que priorizó los detalles por sobre la ostentación.

LA FELICIDAD DE ROCÍO ROBLES CON ADRIÁN SUAR

Durante el día, la pareja recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de la capital italiana, entre ellos la icónica Fontana di Trevi, donde cumplieron con el tradicional ritual de arrojar una moneda para pedir deseos. Las imágenes capturaron abrazos, sonrisas y miradas cómplices, incluso en una serie de instantáneas estilo Polaroid que aportaron un aire nostálgico. En una de ellas, un beso frente a la fuente iluminada selló un momento genuino, lejos de cualquier pose armada.

La noche tuvo su punto más emotivo con una cena romántica en un restaurante típico italiano, con platos de pastas, copas de vino y una pequeña torta con velitas que decía “Feliz cumpleaños”. Un gesto simple —las manos entrelazadas sobre la mesa— resumió el clima de cercanía y contención que atravesó toda la celebración. Más tarde, una parada en una heladería romana cerró el festejo con un brindis informal, fiel al tono relajado del viaje.

Para la ocasión, Rocío Robles apostó por un look chic y minimalista: top lencero satinado color champagne con encaje negro, pantalón negro de líneas simples, campera de cuero y maquillaje natural.

La elección fue celebrada en redes por colegas y amigas del medio. Así, la periodista optó por enfocarse en su presente, dejando de lado viejas tensiones mediáticas y mostrando una faceta serena, enamorada y plenamente disfrutada en el marco perfecto de Roma.