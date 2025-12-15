Después de meses de rumores, Adrián Suar (57) y Rocío Robles (33) decidieron dejar de esconderse y confirmaron su relación con una foto que revolucionó las redes.

El actor y productor compartió en su cuenta de Instagram la primera imagen junto a la periodista deportiva, y eligió nada menos que el Coliseo Romano como escenario para el blanqueo.

En la historia que subió, Suar bromeó con su clásico humor: “¿Cuándo termina la construcción?”, escribió sobre la postal en la que se los ve sonrientes y relajados en pleno viaje por Italia.

Ella, por su parte, no tardó en replicar la foto en su propio perfil y, antes, ya había dado pistas de la relación: subió una imagen de ambos tomados de la mano durante una cena, acompañada de un emoji de corazón rojo.

Foto: @rocioroblesok

Foto: @elchuecosuar

Un viaje romántico por Italia

La pareja eligió recorrer juntos distintas ciudades italianas. Además de Roma, Rocío Robles compartió postales de su paso por Milano y Venecia, mostrando los lugares turísticos que visitaron durante su escapada europea.

El viaje sirvió como excusa perfecta para que ambos se mostraran por primera vez como pareja, luego de que los rumores de romance comenzaran a circular a principios de 2025.

Quién es Rocío Robles, la nueva pareja de Adrián Suar

Rocío Robles es panelista deportiva en F3 (ESPN), el programa que conduce Martín Souto. Nació en Rosario y desde chica estuvo vinculada a la acción social, la murga barrial y distintas actividades culturales y deportivas.

A los 14 años empezó a trabajar como modelo y ganó varios certámenes de belleza, entre ellos Miss Mundo Argentina 2014. En 2008 fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario y obtuvo una beca para estudiar modelaje.

Su primera experiencia en televisión fue en La argentina más linda (El Trece), donde fue segunda finalista. Luego, en 2014, ingresó a ShowMatch como bailarina y permaneció hasta 2017.

También participó en programas como Canta si Puedes, La Jaula de la Moda, Santo Sábado, La Tribuna de Guido y Bienvenidos a bordo.

En 2019, Robles se mudó a México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora durante cuatro años. A fines de 2023 regresó a la Argentina, comenzó a estudiar periodismo deportivo y se sumó al equipo de F3.

En cuanto a su vida sentimental, la relación más conocida de Robles fue con Tyago Griffo, hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”, de quien se separó en 2018.

Ahora, la historia de amor con Adrián Suar ya es oficial y ambos disfrutan de su presente juntos, lejos de los rumores y cerca de los flashes.