Adrián Suar y Rocío Robles aprovecharon el clima veraniego para hacer una escapada a Carmelo, Colonia.
La pareja fue a ese destino en busca de descanso, naturaleza e intimidad, lejos de la muchedumbre y la contaminación sonora.
En un álbum en su cuenta de Instagram, la modelo y panelista compartió diferentes instantáneas que reflejaron cómo fue el día a día con el empresario.
ADRIÁN SUAR Y ROCÍO ROBLES EN CARMELO
Entre las imágenes compartidas por la modelo, se puede apreciar que la pareja disfrutó de paisajes verdes y arbolados, atardeceres de paz, comidas sutilmente presentadas y un clima de relajación total.
Rocío mostró diferentes outfits para cada ocasión, tanto para almorzar, como para pasear por los diferentes entornos que ofrecía el complejo en que se hospedó con Suar.