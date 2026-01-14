La crisis entre Luciano Castro y Griselda Siciliani suma nuevos capítulos y el escándalo parece lejos de apagarse. Luego de que trascendiera la infidelidad del actor con una mujer danesa en España, ahora volvió a tomar fuerza el nombre de Tamara Bella como posible tercera en discordia.

En este contexto, el periodista Juan Etchegoyen reveló información explosiva en su programa “Mitre Live”, donde detalló una situación que habría tenido lugar meses atrás y que involucra directamente al actor y a la comunicadora.

LA INFORMACIÓN QUE REAVIVÓ EL ESCÁNDALO

“Quiero contarte un dato que me enteré en las últimas horas que tiene que ver con coletazos que existen con el tema Luciano Castro y su infidelidad a Griselda Siciliani”, comenzó diciendo Etchegoyen.

Según explicó el conductor, el episodio con la mujer danesa no sería un hecho aislado:“Me contaron que efectivamente la infidelidad del actor a la actriz con esta chica danesa no es la única. Aparece cada hora con más fuerza el nombre de Tamara Bella y hay un dato fuerte”, aseguró.

Tamara Bella. (Foto: @tamibellatb)

EL DATO “INOBJETABLE” QUE SALIÓ A LA LUZ

Etchegoyen remarcó la gravedad de la información que recibió y la solidez de su fuente:“A mí me contaron un dato que, de ser cierto —y me atrevo a decirlo porque la fuente es inobjetable—, es terrible. Esto ocurrió en agosto pasado”, afirmó.

De acuerdo al relato del periodista, el episodio habría sucedido en un gimnasio, en una situación que resultó incómoda para la comunicadora.

EL SUPUESTO ENCUENTRO ENTRE LUCIANO CASTRO Y TAMARA BELLA

“Me cuentan que Tamara Bella iba a un gimnasio en su momento y que una vez se le apareció Luciano ahí”, relató Etchegoyen. Según la versión que recibió, el actor habría llegado al lugar luego de ver una publicación de ella en redes sociales.

“Al parecer, Luciano observó por las stories de Tamara que se encontraba ahí y fue a buscarla directamente, lo cual fue muy incómodo”, explicó el conductor.

Etchegoyen fue aún más contundente al describir el comportamiento que le atribuyen al actor:“En el momento en que Luciano ingresa al gimnasio, la encara porque quería verla. La persona que me cuenta me dice que él quería verla todo el tiempo y hasta estaba intenso con el tema”.

Sin embargo, según esta versión, el interés no habría sido correspondido:“Por lo que tengo entendido, Tamara nunca le dio bola”, sentenció el periodista.

Mientras tanto, la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesa uno de sus momentos más delicados, con nuevas revelaciones que continúan sacudiendo al mundo del espectáculo.