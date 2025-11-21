La tercera temporada de “Envidiosa” profundiza en las inseguridades, contradicciones y heridas que arrastra Vicky (Griselda Siciliani). Aunque su relación con Matías (Esteban Lamothe) parece encaminarse, la protagonista vuelve a sabotearse: necesita validación externa, teme perder lo que consiguió y busca problemas donde no los hay.
Entre los celos, la presión por formar una familia y las frustraciones laborales, la historia avanza hacia un final cargado de emociones.
La temporada arranca con un conflicto muy actual: Vicky se obsesiona porque Matías no publica su relación en redes. Ese vacío simbólico la desestabiliza y se mezcla con la aparición de Lola (María Abadi), una compañera de trabajo del productor que defiende las relaciones abiertas.
Mientras tanto, la protagonista consigue su título profesional, pero pierde el trabajo que tanto deseaba frente a una joven que apoda Virtudes (Nicki Nicole). La situación la desborda y desencadena un escándalo que anticipa el caos personal que vendrá después.
¡ALERTA SPOILER! ¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE ENVIDIOSA?
Un encuentro de parejas entre Vicky, Matías, Lola y Felipe desencadena una competencia velada y termina con Victoria insultando a los anfitriones. A pesar del papelón, Matías la contiene y accede a dar un paso enorme: empezar a buscar un bebé. Pero cuando su deseo choca con sus miedos, Vicky entra en crisis.
Tras discutir con su psicóloga Fernanda (Lorena Vega), abandona la terapia y busca respuestas en otros profesionales, pero sin éxito. Las dudas sobre la maternidad se intensifican y la protagonista se niega a aceptar lo evidente: no sabe si quiere ser madre.
Paralelamente, Caro (Pilar Gamboa) atraviesa una separación tras sentirse desbordada por la maternidad, mientras Lu (Violeta Urtizberea) enfrenta una infidelidad. Ambas acompañan a Vicky con consejos dispares… algunos más útiles que otros.
El viaje laboral de Matías junto a Lola enciende todas las alarmas. Impulsada por Lu, Vicky decide seguirlos en secreto. Caro logra detenerla antes de que cometa una locura, pero la protagonista vuelve a su casa sin contarle nada a Matías, quien presume ante Lola de la sinceridad que –según él– reina en su relación.
¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE ENVIDIOSA 3?
Cuando cuida a la bebé de Caro, Vicky recibe una gran oferta laboral. Es un renacer profesional que contrasta con su vida afectiva: finalmente confiesa a Matías que viajó a espiarlo. Él, agotado por los celos y la desconfianza, pide un tiempo para pensar su futuro.
Sin embargo, una charla inesperada con Lola lo hace reflexionar. Matías entiende que a pesar de todo, quiere seguir apostando por Vicky.
Por su parte, Vicky regresa a terapia con Fernanda, admite sus conflictos y retoma el tema central: ¿quiere realmente ser madre? Aunque intenta avanzar con el proceso de fertilidad, termina sufriendo un ataque de pánico y reconoce que no está lista.
Dispuesta a ser completamente honesta, busca a Matías para abrir su corazón… pero justo allí ocurre el giro más impactante de la temporada.
EL GIRO FINAL DE ENVIDIOSA 3
En medio de su discurso sincero, Vicky se entera de que Matías tiene un hijo del que no sabía. La noticia irrumpe como una bomba y deja múltiples preguntas abiertas:¿Cómo reaccionará Vicky ante esta revelación? ¿Quién es Nora y qué busca con esta aparición? ¿Bruno es realmente hijo de Matías? ¿Intentará que sus padres se reencuentren? ¿Qué significa esto para el futuro de la pareja?
El final de la temporada 3 de “Envidiosa” cierra así un ciclo de crecimiento, crisis y verdades incómodas. Todo queda listo para una cuarta entrega que deberá responder si Vicky y Matías podrán sostener su relación… o si este secreto cambiará sus vidas para siempre.