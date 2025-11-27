El estreno de la tercera temporada de Envidiosa en Netflix renovó el debate alrededor de Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani, cuya evolución genera adhesiones y fuertes cuestionamientos.

Aunque la historia profundiza en su crecimiento personal y en los desafíos que enfrenta en el amor, parte de la audiencia no tolera algunas de sus actitudes hacia su entorno.

Cansada de los ataques, Carolina Aguirre, creadora de la serie, decidió tomar la palabra y reflexionar sobre el origen de esas críticas, que considera más culturales que ficcionales.

“La mina que dice ‘qué infumable Vicky’ es otra versión de la pick me girl”, escribió en Instagram, cuestionando a las espectadoras que se distancian del personaje para aparentar ser “más aceptables” para los hombres.

En su descargo, Aguirre planteó que Vicky funciona como un espejo incómodo para muchas mujeres que buscan mostrar que ellas no “molestan”, que no generan conflictos y que encajan sin reproches en la pareja.

“Le quieren avisar a los hombres: ‘yo no soy como ella, elegime a mí’, aun estando en pareja. Me destruye”, fue otro de los fragmentos del duro mensaje.

Carolina Aguirre defendió a Vicky, el personaje de Griselda Siciliani en “Envidiosa”, tras una ola de críticas. CREDITO: INSTAGRAM

La autora también cuestionó el desequilibrio emocional en las relaciones heterosexuales: “Normalicemos que los hombres sostengan y acompañen las crisis de sus parejas. Es lógico que parezca raro, porque pasa poco, pero no tenemos que conformarnos con menos”.

Y cerró con una crítica directa al modelo de masculinidad predominante:“Se fumaron años a tipos incapaces de acompañar, mezquinos en el amor y que ni terapia hacen”.

QUÉ TRAE LA TEMPORADA 3 DE ENVIDIOSA

La nueva entrega muestra a Vicky frente a decisiones vitales: consolidación de la pareja, proyectos de maternidad, celos que amenazan con volver y una carrera profesional competitiva. Lo que parecía estabilidad se transforma en una nueva etapa de contradicciones y exigencias emocionales.

El elenco incluye nuevamente a Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, y suma figuras como María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán y Nicki Nicole.