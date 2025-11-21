La temporada 3 de Envidiosa ya está disponible en Netflix y, como ocurrió en las entregas anteriores, la música vuelve a ocupar un rol central en el universo emocional de Vicky. El resultado es un soundtrack que mezcla nombres consagrados del rock nacional con voces emergentes que representan la escena actual.
En esta entrega suenan Marilina Bertoldi, Charly García, Pedro Aznar, Daniel Melero, Blair, Nacho Rodríguez, Camilú, y proyectos como Mi Amigo Invencible, La Valenti, Ainda y El Zar, entre muchos otros.
Aquí está la lista completa de canciones de Envidiosa 3 tal como aparecen en cada episodio.
Episodio 1 – “Plantar bandera”
- Connection – Elastica
- Acto de fe – Mi Amigo Invencible
- Todo lo que tengo – Blair
Episodio 2 – “Un vaso de agua”
- Mejor me voy – La Valenti
- Otro ritmo – Nacho Rodríguez
Episodio 3 – “Robocop”
- Rayos Láser – Estrella
Episodio 4 – “Vaca vieja”
- Estrella – Daniel Melero
Episodio 5 – “Alcohol, patria y familia”
- Autoestima – Marilina Bertoldi
- Mancharnos la piel – Camilú
Episodio 6 – “Mina de minas”
- No te alejes – Ainda & El Zar
- Eléctrico – Lucas & The Woods
Episodio 7 – “La pájara loca”
- Hace falta elegir – Josearmen
Episodio 8 – “Mala madre”
- Me vuelvo cada día más loca – Marilina Bertoldi & Juliana Gattas
- El bolero – Yami Safdie & Milo J
Episodio 9 – “Perdiendo aceite”
- Sin mirar atrás – Facundo Grandío
- Lo que queda – Barbi Recanati
Episodio 10 – “El pan y la torta”
- Hablando a tu corazón – Charly García & Pedro Aznar