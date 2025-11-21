La temporada 3 de Envidiosa ya está disponible en Netflix y, como ocurrió en las entregas anteriores, la música vuelve a ocupar un rol central en el universo emocional de Vicky. El resultado es un soundtrack que mezcla nombres consagrados del rock nacional con voces emergentes que representan la escena actual.

En esta entrega suenan Marilina Bertoldi, Charly García, Pedro Aznar, Daniel Melero, Blair, Nacho Rodríguez, Camilú, y proyectos como Mi Amigo Invencible, La Valenti, Ainda y El Zar, entre muchos otros.

Aquí está la lista completa de canciones de Envidiosa 3 tal como aparecen en cada episodio.

Pilar Gamboa y Griselda Siciliani (Foto: Instagram)

ENVIDIOSA 3: TODAS LAS CANCIONES QUE SUENAN EN LA NUEVA TEMPORADA

Episodio 1 – “Plantar bandera”

Connection – Elastica

Acto de fe – Mi Amigo Invencible

Todo lo que tengo – Blair

Episodio 2 – “Un vaso de agua”

Mejor me voy – La Valenti

Otro ritmo – Nacho Rodríguez

Episodio 3 – “Robocop”

Rayos Láser – Estrella

Episodio 4 – “Vaca vieja”

Estrella – Daniel Melero

Episodio 5 – “Alcohol, patria y familia”

Autoestima – Marilina Bertoldi

Mancharnos la piel – Camilú

Episodio 6 – “Mina de minas”

No te alejes – Ainda & El Zar

Eléctrico – Lucas & The Woods

Episodio 7 – “La pájara loca”

Hace falta elegir – Josearmen

Episodio 8 – “Mala madre”

Me vuelvo cada día más loca – Marilina Bertoldi & Juliana Gattas

El bolero – Yami Safdie & Milo J

Episodio 9 – “Perdiendo aceite”

Sin mirar atrás – Facundo Grandío

Lo que queda – Barbi Recanati

Episodio 10 – “El pan y la torta”