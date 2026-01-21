En medio del revuelo mediático que generó el escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, Sabrina Rojas hizo un verdadero sincericidio al referirse al tema y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

“Estoy tratando de desintoxicarme”, lanzó la conductora —que actualmente reemplaza a Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda- dejando en claro cómo la atraviesa la polémica.

Las declaraciones se dieron de manera casual en Intrusos, cuando Sabrina se cruzó con el equipo en los pasillos de América. Sonriente y relajada, la modelo habló sin vueltas del momento personal y profesional que vive: “Estoy tranquila, estoy contenta porque SQP nos está haciendo muy bien. No tocamos el tema ‘Gordo’ y nos fue muy bien igual. Y es un desafío”, aseguró.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, al ser consultada por el padre de sus hijos Fausto y Esperanza, no esquivó el tema: “Hablo con él, me preocupo más por saber cómo están mis hijos”, explicó.

Rojas contó además que sus hijos están disfrutando a pleno de Mar del Plata y no quieren volver: “Lo esperan todo el año, vuelven en unos días y no quieren volver. Me dicen ‘mamá vos no podés venir para acá’”, cerró entre risas, priorizando el bienestar de los chicos en medio del caos mediático.

LETICIA SICILIANI EXPLOTÓ CONTRA SABRINA ROJAS Y DEFENDIÓ A GRISELDA: “SI HABLAN MAL DE MI HERMANA...”

Mientras atraviesa una intensa temporada laboral, Leticia Siciliani no logra escapar del revuelo mediático que tiene como protagonistas a su hermana Griselda Siciliani y Luciano Castro. El escándalo, que estalló durante el verano con audios, chats y versiones de infidelidad, la salpicó de lleno, aunque ella intente mantenerse al margen de la polémica.

Sin embargo, al ser consultada por un notero de Intrusos sobre los recientes dichos de Sabrina Rojas, Leticia fue contundente y dejó en claro que hay un límite que no está dispuesta a dejar pasar: “No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta, que diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo”, disparó, sin rodeos.

Más allá del enojo, Leticia también mostró su costado más sensible y reconoció que la situación la afecta desde lo emocional: “Me da fiaca que (Griselda y Luciano) estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, confesó, dejando en evidencia su preocupación por el momento que atraviesa su hermana.

Foto: Captura (América)

En otro tramo de la charla, Leticia Siciliani respaldó la postura de Griselda de alejarse del foco mediático y no seguir alimentando el escándalo: “Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar“.

“No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada”, afirmó. Y concluyó: “Eligió hablar en un momento que lo sintió”.