Leti Siciliani decidió ponerle palabras al momento más delicado que atraviesan Griselda Siciliani y Luciano Castro como pareja. En medio de los rumores de infidelidad y la filtración de audios comprometedores, la actriz contó a Puro Show cómo vive la familia el escándalo y cuál es el verdadero estado de la relación.

“No me pasó a mí, pero obviamente no me gusta si veo a mi hermana mal, me voy a enojar, pero por ahora estamos tranquilos”, aseguró Leti, dejando en claro que el tema golpeó en el entorno familiar pero hasta el momento mantienen la calma.

Leti Siciliani habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Ayer estuve con Luciano y me dijo que Griselda está enojadísima”, le comentó el cronista y ella contestó incómoda: “¿Te dijo? No lo vi, estará... qué se yo, es complicado. Obvio que hablo con mi hermana, ella ya habló y es bastante escueta con su intimidad, entonces yo no voy a hablar de la intimidad de ella”.

EL DOLOR DE GRISELDA SICILIANI Y LA POSTURA DE LETI ANTE LOS AUDIOS DE LUCIANO CASTRO

Cuando le preguntaron si sentía que a Griselda Siciliani le dolió la infidelidad de Luciano Castro, Leti fue sincera: “No sé si es que le dolió, pero obviamente que es algo que no te gusta. Tengas la relación que tengas, las libertades o los acuerdos que tengas con tu pareja, a nadie le gustaría. Escuchar un audio así, siento que, y esto lo digo por mí, debe romper algo. Pienso yo”.

Sobre los audios filtrados, Leti no ocultó su incomodidad: “Escuché solo el de ‘Hola Guapa’ y no, me quiero cuetear. Terminemos esto acá”. “Incluso él dijo ‘me siento un pelotudo, soy un meme viviente’, ¿coincidís?“, repreguntó y ella sentenció contundente: “Sí, obvio, pienso eso y varias cosas más. Para mí la pareja ideal de mi hermana es la que la haga plenamente feliz”.

“Yo creo que la estaba haciendo feliz. Ahora, bueno, estarán pensando sus cosas. Cualquier persona que le haga mal a mi hermana, a mí me hace mal. No me gusta ver mal a mi hermana. Tengo cinco hermanos y si veo mal a alguno, me recaliento. Así que mientras que yo no la vea sufriendo, va a estar todo bien”, remarcó.

