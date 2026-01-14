Hace una semana que Luciano Castro atraviesa un invierno como consecuencia de la aparición de supuestas amantes, y a pesar de que Griselda Siciliani continúa firme junto a su novio, ahora Graciela Alfano y Moria Casán fueron categóricas.

Primero, Alfano recordó su experiencia de engañada por Matías Alé: “Uno lo toma como el ort... ¿Cómo vas a tomar una infidelidad? Te cae mal. Podés estar muy superada, pero bueno... Por eso yo creo que uno tiene que tomar la infidelidad como algo que va a pasar".

“No nos tenemos que jurar fidelidad si no sabemos si vamos a ser fieles. Y si uno va a ser infiel, por favor, que sea prolijo”, sugirió Graciela.

De ahí que surgió el escándalo de Castro y sus engaños a Siciliani, por lo que Moria se despachó: “La torpeza del cuerno es lo que molesta”.

La cruda opinión de Graciela Alfano sobre Luciano Castro

“Fue un papelón, patético lo de Luciano”, afirmó la artista en un móvil desde Punta del Este.

Graciela Alfano y Moria Casán sobre Luciano Castro.

Pero Moria lo bancó a su modo y Graciela coincidió: “Está sobredimensionado también. Había que tapar un poco a la ex de Mauro Icardi, que venía a darnos de comer y todo”.

Al final, Graciela Alfano le dio la razón a Moria Casán sobre su análizis sobre porqué Luciano Castro eclipsó a Wanda Nara: “Estábamos tan acostumbrados a sus quilombos todo el tiempo, a vivir novelas ficcionadas de la realidad, que necesitábamos otra cosa porque es la sociedad líquida, la sociedad sin fundamento”.