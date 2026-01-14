Las desprolijidades de Luciano Castro a la hora de coquetear con otras mujeres en pleno romance con Griselda Siciliani siguen saliendo a la luz, y ahora la hermana menor de la protagonista de Envidiosa fulminó a su cuñado.

“Pienso que es un pelot... y varias cosas más. No me gusta escuchar eso”, afirmó Leticia Siciliani.

La afirmación de la también actriz se dio luego de que el periodista de Puro Show que la entrevistó le contó que Luciano se había hecho cargo de su estupidez y que era “un meme viviente”.

Leticia Siciliani, la cuñada de Luciano Castro.

De hecho, Leticia explotó a carcajadas pícaras cuando el cronista le dijo que Castro admitió que “Griselda está enojadísima”, como si tuviera la imagen de la furia de su hermana grabada a fuego en su mente: “Estará enojada, ja, ja...”.

“Obvio que hablo. Ella ya habló también y es bastante escueta con su intimidad, entonces yo no voy a hablar de la intimidad de ella”, se atajó.

La opinión de Leticia Siciliani sobre Luciano Castro

Con tono serio, luego analizó la reacción de su hermana mayor: “No sé si es que a Griselda le dolió, pero obviamente que no te gusta. Tengas la relación, libertades y los acuerdos que tengas con tu pareja, me parece que a nadie le gustaría escuchar un audio así”.

“Como que siento que, y esto lo digo por mí, debe romper algo. Pienso yo”, remató.

Leticia y Griselda Siciliani (Foto: Movilpress)

“Sobre todo por lo mediático, porque Gris es alguien que realmente cuida mucho eso. Ella se encarga de cuidar y de crear su vida pública de una forma y esas cosas no forman parte de su vida pública. Entonces, entiendo que es un dolor de ovarios”.

“Para mí la pareja ideal es la que la haga plenamente feliz. Yo creo que la estaba haciendo feliz. Porque ahora estarán pensando sus cosas. Cualquier persona que le haga mal a mi hermana, a mí me hace mal”, exclamó categórica.

Al final, Leticia Siciliani le echó más tierra a Luciano Castro: “Mi hermana habló porque es para mí una mujer valiente y sobre todo muy segura de sí. Y te repito, y cuida mucho su intimidad y su vida. Pero para mí el que tenía que hablar primero era Luciano.”