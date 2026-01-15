Sabrina Rojas volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez no fue por su pasado con Luciano Castro, sino por una frase que encendió rumores sobre su vida sentimental. La conductora decidió aclarar su presente amoroso tras confesar que, en ocasiones, le resultan atractivos los hombres más jóvenes.

A través de un posteo que subió a Instagram Stories, Sabrina fue contundente con sus palabras: “Che, no tengo romance con nadie. Ni 15, ni 10, ni 5... ni nada. Así que imposible blanquear algo que no existe”, expresó, tajante, en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Solo hago un programa de streaming y exagero situaciones para entretenernos”, agregó, dejando en claro que sus dichos tuvieron que ver con un contexto laboral. Y cerró, sin vueltas: “No sean literales”.

SABRINA ROJAS RECORDÓ SU BODA CON LUCIANO CASTRO Y LO EXPUSO CON UNA FRASE FULMINANTE

Sabrina Rojas volvió a demostrar que no tiene problema en decir lo que piensa, incluso cuando el recuerdo involucra a su ex, Luciano Castro. La conductora de Sálvese Quien Pueda (que está reemplazando a Yanina Latorre) evocó su casamiento con el actor y, entre risas y anécdotas, lanzó un comentario que sonó a palito directo.

“Yo me casé con la alianza. Me enteré un martes que me casaba un viernes, nos casamos solos y volvimos a casa”, comnezó diciendo Sabrina, que tiene a Esperanza y Fausto con el actor.

“Fue en un registro civil de acá, en la Argentina. Pero fue de sorpresa. Me dijo ‘el viernes nos casamos’… Alguna cagada se habría mandado seguro”, lanzó, picante, provocando carcajadas y comentarios cruzados.

Lejos de frenar, la conductora redobló la apuesta con una observación irónica sobre la personalidad del galán: “Yo digo que el gordo quiere compensar con todo“, cerró, divertida.