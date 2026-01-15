Durante su participación en el streaming de Ángel de Brito, Sabrina Rojas sorprendió al confirmar que está viviendo un nuevo romance.

Cuando Guido Zaffora le preguntó sin rodeos si estaba “chongueando”, la actriz no dudó en responder: “Sí, estoy como loca”.

El panel comenzó inmediatamente a indagar sobre los detalles de este nuevo vínculo, y aunque Rojas se mostró reservada, reveló un dato clave: su nueva pareja es 15 años menor que ella.

SABRINA ROJAS: “NO ME GUSTAN LOS CHICOS JÓVENES, PERO A VECES TE...”

La conductora de 44 años admitió que tradicionalmente prefería hombres de su edad para establecer relaciones serias. “No me gustan los chicos jóvenes, me gustan más de mi edad para ponerme en pareja. Pero a veces te cautivan”, confesó con sinceridad.

Sabrina también reveló que en el último tiempo ha recibido numerosas propuestas de hombres más jóvenes, algo que inicialmente rechazaba, pero que finalmente la llevó a cambiar de perspectiva.

CRÉDITO: Bondi Live

“No sabés cómo me buscan los pibes más jóvenes. Me buscan más ellos que los de mi edad. Yo antes decía que no, después dije: ay bueno, sí”, reconoció la actriz, mostrándose abierta a nuevas experiencias románticas.