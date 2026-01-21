En A la Barbarossa, Mariana Brey analizó sin filtros la crisis entre Luciano Castro y Griselda Siciliani y apuntó directo al corazón del conflicto: la exposición pública de una infidelidad y el modo en que el actor manejó la situación.

Según la panelista, lo que terminó de dinamitar la relación no fue solo el engaño, sino “la desprolijidad” con la que se hizo visible. “Es un garrón tener que estar escuchando opiniones. ¿Por qué es tan descuidado? ¿Por qué no puede ser un infiel de manera inteligente?”, lanzó Brey, con tono crítico y énfasis.

Lejos de suavizar su postura, cerró con una frase contundente que resonó en el estudio: “No creo que pueda dejar de ser infiel, pero podría tener un poco de cuidado”.

Captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

Luciano Castro confirmó la separación de Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

La desolación de Luciano Castro por estos días es absoluta debido a los coletazos de sus infidelidades a Griselda Siciliani, y en un diálogo en carne viva con Pía Shaw confirmó a su modo que están separados.

“Estoy destrozado. Perdí al amor de mi vida”, le afirmó Luciano a la periodista en una conversación en Mar del Plata.

La integrante de A la Barbarossa explicó que había encontrado a Luciano con sus hijos, y que debido a la confianza de más de 20 años de conocerse por trabajo el actor se confesó con ella: “Yo me acerqué, estuve en la carpa con él, estuvimos charlando”.