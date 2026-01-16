El escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani aún sacude al mundo del espectáculo en Argentina, pero también en España.

Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen, el actor habría intentado seducir a más mujeres en su viaje al país ibérico.

“Hoy te voy a contar dónde conoció a Sara y dónde trabaja esta chica que se la vinculó a Luciano Castro. Brunch & Cake es el lugar queda en el barrio Salamanca de Madrid donde conoció a esta chica pero el problema es que hay más mujeres en esta historia”, inició Antolín.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

A ello agregó: “Este lugar que te cuento queda en la calle Don Ramón de la Cruz, 58. Hay más mujeres en el exterior, hay más mujeres más precisamente en Madrid que fueron seducidas por el actor y te voy a dar el detalle. Luciano pensó que acá podía hacer de las suyas porque nadie lo conocía”.

Se conoció a qué mujeres sedujo Luciano Castro en España: el listado completo

LUCIANO CASTRO SEDUJO A MÁS MUJERES EN ESPAÑA

Más allá del audio filtrado que generó discordia, habría habido más intentos por parte del actor con otras mujeres.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

“Un tipo como Luciano se tiene que nacionalizar español, acá tienes tu casa amigo. Él quería hacer todo de manera exprés y hay un listado de mujeres que intentó abordar Luciano y fue en el mismo lugar que te acabo de mencionar”, indicó el periodista español.

Finalmente, confesó: “Yo tengo un listado de más de ocho mujeres que Luciano intentó seducir y Castro tuvo suerte que ninguna era argentina de las que intentó seducir. Él pensó que el supermercado y este lugar de comida que te cuento son los sitios que él eligió para seducir chicas”.