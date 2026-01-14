Luciano Castro quedó una vez más en el centro de la polémica luego de que circularan versiones de una nueva infidelidad. Lejos de esquivar el tema, el actor fue interceptado por una cronista de A la tarde en Mar del Plata y su reacción dejó al descubierto el difícil momento que está atravesando.

La periodista Celina Hernández contó que lo encontró en una carpa de la playa y que fue el propio actor quien salió a su encuentro, pero con una postura tajante frente a la prensa: “Me dijo: ‘no voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado’”, relató la notera al aire.

Ante esa situación, la cronista intentó explicarle que también estaba haciendo su trabajo y que necesitaba la palabra del actor. Fue entonces cuando Luciano lanzó la frase más dura de todo el intercambio: “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Las palabras del actor no tardaron en generar impacto, ya que reflejan el nivel de angustia y hartazgo que atraviesa frente a la exposición mediática que provocó el escándalo.

Pero el conflicto no se limitaría solo a lo mediático. En el mismo programa, el panelista Alejandro Castelo aportó información sobre la situación sentimental del galán con Griselda Siciliani: “Una fuente me dijo que Griselda se está tomando el tiempo. No quiere confirmar nada públicamente, pero hoy estarían viviendo un impasse”, aseguró.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

GRISELDA SICILIANI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA APARICIÓN DE UNA SUPUESTA NUEVA AMANTE DE LUCIANO CASTRO

Mientras Luciano Castro vuelve a quedar en el ojo de la tormenta por la aparición de una supuesta nueva amante, Griselda Siciliani decidió hablar. La actriz le escribió a Ángel de Brito y el conductor leyó su mensaje al aire en LAM, donde aclaró cómo está la pareja en medio del escándalo.

Ante las versiones que hablaban de una separación y de una crisis irreversible, Griselda fue directa y explicó el contexto real: “Tal vez lo hayan dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”, aclaró, desmintiendo que el distanciamiento tenga que ver con una ruptura.

Lejos de quedarse en la polémica, Siciliani puso el foco en su carrera, que atraviesa un momento clave: “Yo arranqué ayer la previa de algo que aún no se anunció. Empiezo a filmar en diez días y mientras termino la serie de La One (Moria Casán)”, reveló, confirmando que está a full con nuevos proyectos.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Sin esquivar el ruido mediático, pero sin dramatizarlo, Griselda fue sincera sobre cómo vive todo lo que está pasando: “Así que es demasiado todo. Mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, expresó. Y cerró: “Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.