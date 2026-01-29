La sonrisa de Griselda Siciliani para insistir que “no hablo de esas cosas” cuando le preguntaron por Luciano Castro fue elocuente, casi tanto como lo que el actor mandó a decir a través de un amigo.

Es que Griselda enfatizó “yo no hablo” cuando le preguntaron si estaba soltera o en pareja, y se limitó a elogiar a Moria Casán, ya que la tuvo que interpretar en la serie biográfica que se verá en Netflix.

Hasta que fue categórica al justificar su silencio frente a Puro Show: “Ustedes ya lo saben. Muchas gracias por haber venido acá”.

Griselda Siciliani.

De ese modo, Siciliani dejó la incertidumbre sobre cómo está su relación con Castro después de la andanada de filtraciones de audios, chats y testimonios de mujeres que contaron que Luciano las sedujo al mismo tiempo que era su novio.

Qué dijo Luciano Castro sobre Griselda Siciliani

Por otra parte, Luciano Castro está en Mar del Plata de vacaciones, y “desde el riñón” del galán fueron contundentes al blanquear la realidad con Ignacio Rivarola.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

“Me dicen que horas después de todo lo sucedido, Luciano y Griselda ya se habrían separado”, cerró el cronista de Puro Show que había entrevistado al padre de los hijos de Sabrina Rojas desde La Feliz.