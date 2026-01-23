Otra vez Luciano Castro volvió a ser víctima de filtraciones de charlas, aunque esta vez el diálogo es más explosivo por el diálogo que habría mantenido con una influencer hot.

“Tu contenido está bueno. Me gusta lo que hacés, eh”, se escuchó la voz del novio de Griselda Siciliani.

Luego fue al hueso con la creadora de entretenimiento para adultos: “Quería saber cuánto cobras”.

Luciano Castro regateó con una creadora de contenido erótico.

Al final, en Puro Show plantearon las dudas sobre la veracidad del mensaje y expusieron el regateo de Castro: “Ahora no estoy para pagar eso... Si me hacés un descuentito, vemos”.

La propuesta de Luciano Castro

“Si podés hacerme un precio amigo... Porque yo no soy de comprar”, insistió.

“Me gustaste y vamos a pasarla bien”, prometió el padre de los dos hijos de Sabrina Rojas.

“Tiene que ser entre nosotros”, cerró Luciano Castro en su supuesto regateo con una creadora de contenido.