Esta semana se desarrolló la fiesta de fin de rodaje de la serie de Moria Casán y, allí, la One se encontró con quienes la interpretaron: su hija Sofía Gala, Cecilia Roth y Griselda Siciliani.

Justamente con esta última dialogó largo y tendido, con el objetivo de recopilar información sobre su vínculo con Luciano Castro.

La One reveló, en “La mañana con Moria”, en qué anda Griselda Siciliani: “Ella ahora está enfocada en su trabajo pero habla con Castro que ya volvió de Mar del Plata”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

GRISELDA SICILIANI, ¿CERCA DE LUCIANO CASTRO?

Siempre en su programa, la diva profundizó sobre la charla con la protagonista de Envidiosa.

“Horizontalidad puede ser, verticalidad no creo, no sé. Pero está muy ocupada por el momento. Una pausita, standby”, reveló Moria.

El gesto de Griselda Siciliani que alimenta los rumores de reencuentro con Luciano Castro (eltrece)

Finalmente, la conductora sentenció: “Ella está trabajando mucho. Terminó esta serie y ahora está rodando una película. A full con eso y con su hija Margarita”.