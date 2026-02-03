La situación que Lourdes Fernández (44) vivió a fines de 2025 con su expareja continúa afectando a la cantante, que confesó cómo su propio cuerpo la alertó para no continuar en pareja.

“Yo estaba muy enganchada con la idea de tener una familia. Y a partir de ahí, inclusive, dejé y permití que pasaran muchas cosas”, contó en La Mañana con Moria.

En ese punto, Lowrdez reveló entre risas irónicas lo que le pasó a días de que su victimario quede tras las rejas: “Imagínate qué loco que mi cuerpo, lo primero que hizo fue esterilizarme”.

Moria Casán y Lourdez Fernández en La Mañana con Moria.

“O sea, no. ¡No va por ahí!”, enfatizó la artista cómo su organismo le hablaba con claridad en alusión a la histerectomía a la que se tuvo que someter a los pocos días de que su expareja quedara detenido.

El llanto de Lowrdez Fernández que emocionó a Moria Casán en vivo: “Somos muy...”

En una mañana cargada de emociones, Lowrdez Fernández, la reconocida cantante de Bandana, visitó el programa La Mañana con Moria y dejó al descubierto el doloroso proceso que atraviesa tras la detención de su expareja por un episodio de violencia de género. Frente a Moria Casán, la artista habló sin filtros sobre el duelo, la soledad y la dificultad de volver a confiar.

Durante la charla, Moria fue directa: “¿Tenés ganas de conocer a alguien? ¿Se te rebajó la libido?”. Entre risas y lágrimas, Lowrdez confesó: “No, veo algo y salgo corriendo. Todavía estoy haciendo la digestión... estoy haciendo reposo desde hace ya dos meses”.

La cantante no ocultó su tristeza: “Qué pena que todo termine así. Y que él esté pasando por esto realmente también es una pena. No lo puedo evitar. Por más que haya pasado lo que haya pasado, es algo que no puedo evitar desearle lo mejor, por más que haya pasado lo que haya pasado. Es muy fuerte”.

Lowrdez Fernández en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

En otro tramo de la entrevista, Lowrdez se sinceró sobre la dificultad de encontrar una pareja que la quiera uno mismo, reflexión que conmovió a la conductora, quien acotó entre lágrimas: “El artista es complicado, somos muy solos, es una carrera sola, otra sensibilidad”.

“Puedo entenderte un poquito lo que pasó a vos con Bandana porque estuve 35 años trabajando con las cinco mismas mujeres, con Brujas, se te va pasando la vida en escena”, sentenció Moria por su parte.