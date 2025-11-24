Lo que pasó Lourdes Fernández a manos de Leandro García Gómez fue un delito para la Justicia, que lo imputó con prisión preventiva, pero para la cantante de Bandana todavía no está del todo claro que haya sido víctima de violencia de género o privación ilegítima de la libertad.

A corazón abierto, Lowrdez admitió que está bajo tratamiento psicológico en “proceso de sanar muchas cosas” y afirmó: “Uno piensa que está rodeada de buenas personas y no”.

“En un principio, cuando se sucedió esto me sentía muy culpable, muy tonta, muy boba. Hoy por hoy, no, no siento que sea así”, enfatizó ante Fernanda Iglesias.

En la entrevista para Tarde o Temprano la ex PopStars aseguró que se habían separado porque “no pudimos superar cierta toxicidad que había entre nosotros”, a pesar de que se seguían viendo.

La detención de Leandro García Gómez (Foto: Movilpress)

“Cuando yo tengo que hablar de todo este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron, que yo no conté. Se llama revictimización”, se quebró.

“Fueron discusiones que se fueron a la mie.... No me siento víctima, me siento responsable. Siento que fue entre los dos. Me siento culpable de que él esté preso, pero no lo puedo evitar. Yo creo que igual es un proceso”, describió.

Ayuda contra violencia de género Llamá al 144

Las contradicciones y confusiones de Lourdez Fernández sobre Leandro García Gómez

No sé qué es verdad lo que percibí y qué no. O sea, si es que yo recibía golpes o yo lo provocaba... O él me estaba tratando de controlar porque yo estaba mezclando las pastillas con el alcohol. No sé. Todavía no entiendo qué pasó.

Lourdes Fernández de Bandana blanqueó sus sentimientos contradictorios hacia Leandro García Gómez.

Me doy cuenta que esto llegó a un límite que me supera ya. Pero sí, o sea... Es una persona muy inteligente. Muy cariñosa cuando no teníamos estos episodios.

No quiero meter la pata en cuanto a que se entienda mal mis sentimientos hacia él. Mis sentimientos hacia mi expareja, mis sentimientos hacia mi familia, a su familia también.

La conjunción fue una mier... pero no es una mala persona. Necesita ayuda igual que yo.