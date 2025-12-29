En las últimas horas, Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- se convirtió en tendencia luego de compartir una serie de mensajes en sus redes sociales que encendieron las alarmas entre sus seguidores y su entorno más cercano. Ante la ola de preocupación, la cantante de Bandana decidió salir a dar explicaciones y publicó un sentido descargo en Instagram Stories.

“Y no podía no meter la pata y mandar unas historias que eran… Nada, no se preocupen porque estoy bien”, comenzó diciendo Lowrdez, dejando en claro que sus publicaciones, en los que casi no se le entendía lo que decía y se la veía muy angustiada, habían sido malinterpretadas.

Sin embargo, no ocultó que viene atravesando días muy difíciles: “Estuve muy triste estos días, no lo voy a negar. Falleció una amiga hace poco, fue la frutilla del postre de este año tremendo”, confesó, revelando el doloroso golpe emocional que la llevó a mostrarse más vulnerable de lo habitual.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lowrdez)

A pesar del duro momento, la artista también habló de esperanza y de un nuevo comienzo: “Espero que, sin lugar a dudas, el 2026 sea un puntapié hermoso para -justamente- hacer muchos cambios que son necesarios, cuando la vida te demuestra que se puede vivir bonito”, expresó, con una mirada positiva hacia lo que viene.

Lowrdez también explicó que, además del duelo, está atravesando una etapa de recuperación física: “Estamos preparando los Gran Rex a full. Yo, particularmente, poniéndome bien físicamente después de la operación”, contó, dando a entender que sigue enfocada en sus compromisos profesionales y en volver a estar al cien por ciento.

Lowrdez: “Estuve muy triste estos días, no lo voy a negar. Falleció una amiga hace poco, fue la frutilla del postre de este año tremendo”.

Por último, se hizo cargo de la confusión que generó con sus posteos. “Estaba triste ese día, con mi manía de meter la pata subiendo cosas que no tenía que subir”, cerró, con su estilo frontal y sin filtros.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lowrdez)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL LLANTO DE LISSA VERA TRAS EL ENOJO DE LOWRDEZ: “ME DUELE, EL VÍNCULO ESTÁ ROTO”

Luego de que Ángel de Brito leyera un fuerte mensaje de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- tratando de “mentirosa” a Lissa Vera, la cantante -que estaba dando un móvil para LAM- rompió en llanto en vivo.

Todo comenzó cuando el conductor transmitió las palabras que le llegaron de la artista: “Lowrdez me dice ‘(Lissa) nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente”, expresó (en noviembre de 2025).

Al escuchar la acusación, Lissa no pudo contener las lágrimas: “Dice que no le pregunté cómo estaba y yo ya sé cómo está. Ella tenía que recuperarse. Yo le dejé espacio”, atinó a decir con la voz quebrada.

Foto: Captura (América)

“Le preguntaba a su gente allegada. Está todo el tiempo tratando de dejarme mal parada. Si no me hubiese importado, no hubiese ido a denunciar”, siguió.

La situación llegó a un punto límite cuando Lissa admitió el desgaste emocional que le genera la pelea: “Por eso también estoy cansada. El vínculo está roto”, confesó.

Lissa Vera: “Me duele que digan que yo miento, que no me importó. Si no me hubiese importado, ya saben cuál hubiese sido la historia: me quedaba en mi casa”.

“Ella lo que quiere es desacreditar todo lo que hice. Está enojada. Por eso no tengo ganas de ir a ningún lado”, siguió, muy movilizada.

Y cerró, a flor de piel: “Me duele que digan que yo miento, que no me importó. Si no me hubiese importado, ya saben cuál hubiese sido la historia: me quedaba en mi casa“.