Luego de semanas cargadas de preocupación y tensión, Lissa Vera rompió el silencio y habló sobre su reencuentro con Lourdes “Lowrdez” Fernández, su compañera de Bandana, tras el preocupante episodio de violencia que involucró a la cantante y a su expareja, Leandro García Gómez.

En un móvil que dio para Los Profesionales de Siempre, Lissa se mostró más relajada y compartió cómo fue volver a conectarse con Lourdes en el marco del esperado regreso del grupo que marcó a toda una generación.

“La verdad es estamos muy entusiasmadas. Las chicas quieren viajar, ya se quieren venir, charlamos un montón de cosas: vestuario, maquillaje, cómo nos vamos a organizar, con quién nos vamos a vestir y esas cosas. También charlamos un poco de cómo estamos cada una con nuestras vidas, siempre hacemos un momento de terapia”, contó Lissa.

Foto: Instagram (@lissavera)

Consultada sobre cómo fue reencontrarse con Lourdes después de los tensos días vividos, Lissa fue clara y sincera: “Ya nos hemos hablado otras veces. Lo que pasa entre nosotras, por lo menos en el grupo y entre Lourdes y yo, es que hay un cariño genuino y más allá de todo lo que hemos pasado, se entiende que en el fondo hay amor de verdad”.

“A veces te puede gustar o no, pero es un cariño real. Así que ayer, en diez minutos, nos juramos amor eterno y estamos bien”, agregó.

Lissa Vera: así fue su reencuentro con Lourdes. Video: Los profesionales / Jotax / Canal nueve

La cantante también reflexionó sobre su reacción durante los días más difíciles, cuando decidió salir públicamente a apoyar a su amiga y alertar sobre la situación: “Decidí actuar en aquel momento porque tengo dos hijas y me gustaría que, si les sucede algo a sus amigas, hagan lo mismo que yo. Entendí a Mabel (la mamá de Lourdes) y sé que está pasando una situación dolorosa, porque hubo ahí un vínculo, más allá de que fue muy nocivo. Duele, no deja de doler. Yo la acompaño y las chicas también la acompañan en todo este proceso”.

Foto: Instagram (@lowrdez)

“Ella se está apoyando mucho en lo que ama hacer, que es cantar, que es Bandana. Es como un retorno milagroso que la ayudó a plantarse como la conocemos siempre, como la conocemos todos”, siguió.

Finalmente, Lissa cerró con una reflexión cargada de afecto y empatía: “Siempre traté de acompañarla después de haber salido al frente con la espada, acompañarla desde el silencio. Y hoy me tomé el trabajo de hablar con ustedes porque creo que la apoyo en todo esto que está haciendo”.

Lissa Vera: “Ayer, en diez minutos, nos juramos amor eterno y estamos bien (con Lourdes Fernández)”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LISSA VERA CONTÓ QUE TIENE BOTÓN ANTIPÁNICO TRAS DENUNCIAR AL EX DE LOWRDEZ

El conflicto judicial que rodea a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- sumó un nuevo y alarmante capítulo. Esta vez fue Lissa Vera, su compañera en Bandana, quien rompió el silencio y contó en Desayuno Americano que tiene botón antipánico tras acompañar a Mabel (la mamá de cantante) en la denuncia contra el hombre.

Durante la charla en el ciclo que conduce Pamela David por América, la artista fue consultada por la posibilidad de solicitar medidas de protección, y sorprendió a todos con su respuesta: “Cabe la posibilidad de que intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado“.

“Él está ahí totalmente expuesto en algún punto, porque primero Mabel tuvo la iniciativa y la acompañé yo”, agregó, en referencia a sus temores por las posibles medidas que pueda tomar Leandro si recuera su libertad.

Foto: Captura (América)

La artista confirmó entonces que ya cuenta con el dispositivo de emergencia: “Igual tengo un botón antipánico. A mí me lo dieron el sábado o el domingo”, reveló, ante el asombro del panel.

Lissa Vera: “Cabe la posibilidad de que (Leandro García Gómez) intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado“.

Consultada sobre el motivo de su temor, Lissa no dudó en profundizar: “No sabría decirte, pero no me cabe la menor duda de que puede llegar a intentarlo. Si no puede él, quizás mande a alguien. ‘Lastimarme’ puede ser golpearme, atacarme, amenazarme o asustarme. Cualquier cosa que atente contra mi integridad”, cerró.