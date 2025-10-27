En medio de la conmoción por la situación judicial del ex de Lourdes “Lowrdez” Fernández, Leandro García Gómez, su compañera de Bandana, Lissa Vera, brindó un testimonio muy fuerte en Puro Show.

La artista habló con crudeza sobre lo que siente frente a la posibilidad de que la cantante vuelva a vincularse con él.

“Sabemos que ella va a volver con él. Lo que tenemos miedo es que esta vez el cuento sea otro. Eso es lo que nos da miedo”, expresó, Lissa, visiblemente angustiada, en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

En ese sentido, Lissa señaló que el entorno de su amiga teme que la situación se repita, pero bajo otras circunstancias: “El que va a volver es obvio”, sentenció. Y cerró, visiblemente preocupada: “Es algo que sabe todo el mundo”.

Foto: Instagram (@lowrdez)

LISSA VERA CONTÓ QUE TIENE BOTÓN ANTIPÁNICO TRAS DENUNCIAR AL EX DE LOWRDEZ

El conflicto judicial que rodea a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- sumó un nuevo y alarmante capítulo. Esta vez fue Lissa Vera, su compañera en Bandana, quien rompió el silencio y contó en Desayuno Americano que tiene botón antipánico tras acompañar a Mabel (la mamá de cantante) en la denuncia contra el hombre.

Durante la charla en el ciclo que conduce Pamela David por América, la artista fue consultada por la posibilidad de solicitar medidas de protección, y sorprendió a todos con su respuesta: “Cabe la posibilidad de que intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado“.

“Él está ahí totalmente expuesto en algún punto, porque primero Mabel tuvo la iniciativa y la acompañé yo”, agregó, en referencia a sus temores por las posibles medidas que pueda tomar Leandro si recuera su libertad.

Foto: Captura (América)

La artista confirmó entonces que ya cuenta con el dispositivo de emergencia: “Igual tengo un botón antipánico. A mí me lo dieron el sábado o el domingo”, reveló, ante el asombro del panel.

Lissa Vera: “Cabe la posibilidad de que (Leandro García Gómez) intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado“.

Consultada sobre el motivo de su temor, Lissa no dudó en profundizar: “No sabría decirte, pero no me cabe la menor duda de que puede llegar a intentarlo. Si no puede él, quizás mande a alguien. ‘Lastimarme’ puede ser golpearme, atacarme, amenazarme o asustarme. Cualquier cosa que atente contra mi integridad”, cerró.