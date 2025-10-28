Lissa Vera habló sin filtros sobre la declaración de Lowrdez Fernández en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, en el marco de la causa que involucra a su ex pareja, Leandro García Gómez. La cantante de Bandana se mostró sorprendida por el testimonio de su compañera y dejó en claro sus dudas sobre la situación real que atraviesa.

En diálogo con el programa Mujeres Argentinas, dieron a conocer la declaración de Lowrdes y de él: “Fernández negó haber sido atacada por García Gómez, una versión que coincide con la declaración del propio acusado ante la Fiscalía mediante zoom; recordemos que él dijo ‘yo no golpeé a Lowrdez, ella estaba en mi casa porque ella quería. No la tenía retenida’”.

La declaración de Lowrdez Fernández (Foto: captura de eltrece).

Ante esto, Lissa fue contundente al analizar la actitud de su compañera: “La verdad que ella no está bien con su pareja, eso que dijo en el Hospital Fernández es un discurso que obligatoriamente tiene que decirlo para no dañar a la persona de la que está enamorada, yo no soy especialista en la mente humana, pero tengo una percepción y la tenemos todos y coincidimos”.

Lissa Vera habló de Lowrdez Fernández en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

EL CONTEXTO JUDICIA Y EL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA A LOWRDEZ FERNÁNDEZ

Durante el programa, se explicó que este tipo de delitos, especialmente los vinculados a violencia de género y abusos sexuales, suelen ser “delitos intramuros”, donde la víctima muchas veces queda inmersa en el contexto de violencia.

“La misma ley de violencia de género lo dice, que normalmente la víctima, en ese estado de inmersión, no importa tanto la declaración de ella. Lo que importa en realidad es el informe del OVD, lo que dice el Departamento de Violencia Doméstica”, señalaron en el ciclo.

Además, se advirtió sobre el impacto del consumo de estupefacientes en estos casos: “Si hubo un consumo por ejemplo de estupefacientes, que ella no va a reconocer, una forma de sometimiento también es ese consumo, ese suministro de droga quebranta su voluntad”.

