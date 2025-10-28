La causa judicial de Lourdes “Lowrdez” Fernández, integrante de Bandana, sigue generando conmoción. Tras la detención de su ex pareja, Leandro García Gómez, la fiscal Silvana Russi solicitó al juez Diego Slupski que rechace la excarcelación pedida por el abogado defensor del acusado.

Según informaron este lunes 28 de octubre en Buen Telefe, la decisión de la fiscal se fundamenta en la gravedad de los hechos ocurridos en los últimos días, incluyendo privación ilegítima de la libertad y lesiones agravadas dentro del vínculo de pareja.

Foto: Movilpress

La fiscal pidió que no excarcelen al ex novio de Lourdes Fernández por violencia de género y antecedentes previos:

“La fiscal valora no solo la privación ilegítima de la libertad, sino también las lesiones y, sobre todo, la violencia de género que sufrió Lourdes”, explicó el noticiero.

Además, el historial judicial de García Gómez refuerza el planteo de la fiscal: tenía antecedentes por denuncias de parejas anteriores, incluyendo detenciones y casos con abuso de armas. Lourdes Fernández ya lo había denunciado en 2022 por violencia de género, aunque luego decidió no continuar con la causa en ese momento.

Silvana Russi destacó también el riesgo procesal, que contempla la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación, y subrayó el alto grado de violencia y manipulación ejercido por el acusado durante la relación.

“Hay evidencia de la manipulación de la voluntad de Lourdes durante la relación, y testimonios de otras personas confirman la situación tormentosa que atravesó la cantante”, indicó la fiscal.

Por todo esto, el pedido de la fiscal es claro: que García Gómez continúe detenido mientras se desarrolla el proceso judicial. La decisión final quedará a cargo del juez Slupski, quien evaluará los argumentos presentados y los riesgos procesales involucrados.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.