A dos meses de la detención de su expareja, acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, Lowrdez Fernández volvió a encender señales de alarma. La cantante de Bandana se mostró profundamente afectada por la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli en Instagram, y su mamá, Mabel, confirmó que la pérdida la dejó devastada.

El tema fue abordado por Paula Varela en Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe, donde pusieron al aire los videos que la artista publicó el último fin de semana en sus redes sociales, hablando de su amiga fallecida.

“Falleció una amiga de Lowrdez. Ariana Falcó Aureli era artista, guitarrista. A partir de esto, Lowrdez hizo un par de historias y preocupa cómo se la ve”, expuso la panelista de América.

En las imágenes, se puede ver a la cantante completamente quebrada, llorando sin consuelo. “Era amiga nuestra”, es una de las pocas frases que se logra entender entre el balbuceo y el llanto de Lowrdez.

Preocupación por Lowrdez Fernández tras la muerte de su amiga (captura de América TV)

MABEL HABLÓ DE LOS PREOCUPANTES VIDEOS DE LOWRDEZ, TRAS LA MUERTE DE SU AMIGA

Ante la preocupación por su bienestar físico, mental y emocional, en el programa dialogaron en vivo con Mabel, la mamá de la integrante de Bandana, quien habló de la crisis emocional que atraviesa su hija y de una posible recaída.

“Ella tiene mucha angustia, por eso tiene que tener otro tipo de tratamiento. La última recaída de Lowrdez no la sé, porque son intermitentes”, explicó.

Además, destacó que la artista se había mostrado bien en su última presentación: “Cuando hizo el show de Bandana estaba perfecta, impecable, porque tenía un compromiso con sus compañeras”.

Sobre el fuerte impacto que tuvo en Lowrdez la muerte de Ariana Falcó Aureli, Mabel concluyó: “El domingo fue el velatorio de esta chica. Yo les dije a las amigas que se iba a derrumbar, y se derrumbó”.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.