El 30 de octubre, Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, volvió a subirse a un escenario, esta vez como invitada especial del grupo A*Teens en el Teatro Gran Rex.

Sin embargo, sus palabras sobre el escenario, cuando se refirió a la pareja de su padre como “mamá”, generaron un profundo dolor en su verdadera madre, Mabel, con quien mantiene una fuerte distancia.

La relación entre madre e hija se quebró luego de que Mabel denunciara ante la Justicia a Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, por violencia de género.

El hombre fue detenido el 23 de octubre y, recientemente, la Justicia le dictó prisión preventiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

MABEL HABLÓ DE LA “ESTOCADA” AL CORAZÓN QUE LE DIO SU HIJA, LOWRDEZ FERNÁNDEZ

En diálogo con Desayuno Americano, Mabel se refirió con emoción al distanciamiento con su hija y a la repercusión de sus palabras en el show.

“No hablé con ella. Está enojada. En este momento, ella no se tiene que ocupar de nuestra relación”, dijo con serenidad.

Consultada sobre cómo vivió el momento en que Lowrdez llamó “mamá” a la pareja de su padre, Mabel no pudo ocultar su tristeza.

“Ese día del show, cuando veo eso, sí, fue una estocada. Me sorprendió porque el título de mamá es inamovible. Es parte del enojo que tiene. Ella sabe dónde me duele”, reconoció con los ojos empañados.

Conmovida, agregó: “En el estado en el que está Lowrdez, no puedo sacar conclusiones. Capaz se lo dijo de verdad”.

“La amo, pero tiene que ocuparse de ella”, el mensaje de Mabel a su hija

A pesar del dolor, Mabel dejó en claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija.

“Yo no fui porque quiero recuperar a la persona, no a la artista. El hecho de subirse al escenario es una parte de la recuperación de su vida. Yo quiero a esa Lowrdez con la que tomábamos mates, íbamos a los bazares, a los viveros”, expuso la mamá de la Bandana.

Emocionada, le dedicó un mensaje directo: “La amo. Yo estoy acá. Tiene que solucionar otras cosas que son más importantes que nuestra relación. Se tiene que ocupar de ella”.

Finalmente, Mabel habló del regreso de Bandana a los escenarios, previsto para el 23 de noviembre, y confesó su deseo de acompañarla, aunque con cautela.

“Por supuesto que tengo ganas de ir a verla con Bandana. Como familia y en la vida de ella significa mucho ese reencuentro. Pero si no veo que empieza a conectarse con ella misma, no voy a ir. La quiero ir a ver con todas las ganas de una madre”, concluyó Mabel.

