El caso de Lowrdez Fernández, la integrante de Bandana, volvió a sacudir a la opinión pública tras la decisión judicial que recayó sobre su expareja, Leandro García Gómez. El juez Diego Slupsky dictó el procesamiento con prisión preventiva y lo embargó por 15 millones de pesos.

García Gómez seguirá detenido mientras avanza la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en el marco de un grave episodio de violencia de género. La causa se centró en los hechos ocurridos a principios de mes, cuando la justicia intervino y encontró a Lowrdez en una situación de encierro y sometimiento.

Según la investigación, la cantante fue víctima de agresiones físicas y privación ilegítima de la libertad por parte de su expareja. El hombre ya tenía antecedentes: una condena anterior por desobediencia, inhabilitación para portar armas de fuego y denuncias previas de amenazas, incluso contra otras exparejas.

Todos estos antecedentes fueron considerados como agravantes por el juez al momento de dictar la prisión preventiva, informaron en Todo Noticias. La investigación judicial reveló que Lowrdez Fernández fue sometida a situaciones de violencia física y psicológica. El jueves pasado se presentó en el Gran Rex y fue ovacionada por el público.

LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA Y EL CONTEXTO DE LA CAUSA

Conforme a la información que dieron en TN, el informe médico realizado en el Hospital Fernández tras el último episodio no constató lesiones recientes, pero familiares y amigos de la cantante aseguraron que a principios de mes la vieron con moretones y golpes en distintas partes del cuerpo, lo que coincide con el relato de los vecinos sobre un incidente violento previo.

Además, la causa incluye la denuncia por la creación de un perfil falso de Instagram con imágenes íntimas de Lowrdez, que habría sido utilizado para hostigarla y vulnerar su privacidad. La justicia contravencional de la Ciudad investiga este hecho como parte de la escalada de violencia digital y psicológica ejercida por García Gómez.

QUÉ SIGUE EN LA CAUSA Y LA SITUACIÓN DE LOWRDEZ FERNÁNDEZ

La causa sigue en etapa de recolección de pruebas, aseguraron en Todo Noticias, y se espera que la defensa de García Gómez apele el procesamiento ante la Cámara del Crimen. Mientras tanto, el juez remarcó en su resolución de 36 páginas que, aunque Lowrdez aún no tomó plena conciencia de la violencia sufrida, existen indicios claros de sometimiento y agresiones.

La cantante fue evaluada por la Oficina de Violencia Doméstica, que confirmó la existencia de un contexto de violencia de género. El caso sigue generando conmoción y pone el foco en la necesidad de protección y acompañamiento a las víctimas.

