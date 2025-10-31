En medio de la polémica que envolvió a Lourdes Fernández con su expareja -hoy detenido- Leandro García Gómez, su community manager, Walter Meninato, rompió el silencio en A la tarde y dio declaraciones explosivas que podrían modificar el rumbo de la causa.

El especialista en redes, que trabaja con la Lowrdez (la cantante de Bandana) desde enero, contó que la conoce desde hace dos años y que su vínculo con ella va más de lo laboral: “Nos hemos juntado un montón de veces a merendar, tomar mates, charlar cosas de trabajo. La relación es afectiva también”, confesó.

Meninato relató que fue testigo de varias crisis entre Lourdes y su expareja, y que la última etapa fue la más preocupante: “Yo vivo a seis cuadras de la casa de Leandro. Cuando vi todo lo que estaba pasando, no entendía nada. Hablé con Cata, su mejor amiga y manager, porque me escribían de todos lados. Me confirmó que era real”.

El CM detalló cómo se dio cuenta de que algo grave ocurría: “El domingo subió un posteo que ninguno de nosotros había hecho. Era un video de cumpleaños para él. Ahí ya supimos que no era Lourdes quien estaba manejando la cuenta”.

Pero la revelación más fuerte llegó cuando confirmó una práctica que complica aún más a Leandro: “Él tenía duplicado el WhatsApp comercial de Lourdes en su celular personal. Eso fue presentado en la causa. Además, como tenía una perimetral y no podía manejarle la carrera, se hacía llamar Esteban para negociar con marcas y canales”.

Meninato explicó que conservó pruebas fundamentales: “Desde que se separaron, él me hablaba solo a mí y me mandaba todo en efímero. Yo, por precaución, empecé a guardar todos los mensajes y los grababa. Tengo todo guardado, todo, todo”.

Durante el programa también se reprodujeron audios de Leandro García que confirmarían su presencia con Lourdes en los días en los que él mismo decía públicamente no saber dónde estaba. En uno de ellos, el hombre se mostró alterado y reconocía conflictos económicos y personales con la cantante.

La exposición de estos mensajes y pruebas dejó a todos impactados en el piso, ya que contradicen la versión que García dio en los medios y ante la Justicia.

EL PICANTE POSTEO DE LOWRDEZ TRAS LA DETENCIÓN DE LEANDRO GARCÍA GÓMEZ: “UN CHISME ES MÁS IMPORTANTE QUE...”

Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- volvió a llamar la atención en las redes sociales tras la detención de su ex, Leandro García Gómez, acusado de retenerla en su casa de manera ilegal.

La cantante publicó un sugestivo video en sus historias de Instagram que fue interpretado por muchos como una firme postura sobre lo sucedido. En el clip, se ven dos perros ladrándose: “Un chisme es más importante que una pelea”, se pudo leer en el posteo.

Junto a la imagen, Lowrdez sumó su propio comentario: “X diooorrrr”, expresó. La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes la interpretaron como un mensaje con doble sentido, justo después de conocerse la noticia policial que involucra a su expareja.