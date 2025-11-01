En Puro Show mostraron imágenes de uno de los episodios de violencia que sufrió Lowrdez Fernández por parte de su expareja, Leandro García Gómez, a quien la cantante del grupo pop Bandana sigue defendiendo a pesar de haberla tenido privada de su libertad el pasado 23 de octubre.

“Miren cómo le había dejado el auto Leandro a Lowrdez hace dos años más o menos después de una pelea de pareja”, dijo Pampito en el programa matutino de eltrece mientras exponían las imágenes del vehículo con pintura blanca en los vidrios.

Entonces, el conductor remarcó otro de los actos violentos contra el auto de la artista: “Ven el agarre del auto, le tapó con pegamento para que no pueda abrir el auto con la llave, además de la pintura que le tiró en la chapa”.

POR QUÉ LOWRDEZ FERNÁNDEZ DEFIENDE A SU NOVIO: EL INFORME DE LA OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

La declaración de Lowrdez de Bandana sobre lo que sucedió el jueves en el departamento de Leandro García Gómez fue clave, pero ahora se filtró el informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación y las conclusiones son determinantes.

“Ahí sí la escucharon y en ese relato ella insistió con que no fue lesionada. Aseguró que estuvo por su voluntad con García Gómez durante varios días y que realmente estaba con faringitis”, dijo Mauro Szeta y explicó los procedimientos que siguen los expertos que dependen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Lo que dijo la Oficina de Violencia Doméstica, después de escucharla y de ver el posteo que ella hizo el día sábado es: ‘estamos en presencia de una víctima de riesgo alto’, porque no puede ni siquiera leer ni ver que él es la persona que la está agrediendo, atacando, hostigando y maltratando a lo largo de varios años”, reveló el periodista.

Para los psicólogos, Lowrdez Fernández defiende a Leandro García Gómez porque no es “libre y soberana”, sino que “lo hace por él”, ya que “no puede decidir por sí misma”.

