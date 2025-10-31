En medio del escándalo que conmocionó al mundo del espectáculo, Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes “Lowrdez” Fernández, finalmente se presentó a declarar ante la Justicia. La información fue confirmada por Ángel de Brito, quien compartió los detalles en las redes sociales.

“Terminó la declaración indagatoria Leandro García Gómez; negó todos los hechos. Dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina”, escribió el conductor de LAM, revelando que el acusado “negó haber amenazado a las amigas y dice que no es del tipo de personas que crea perfiles falsos”.

De acuerdo con el periodista, García Gómez se negó a responder preguntas durante la indagatoria, manteniendo una postura cerrada ante las autoridades: “Se negó a contestar preguntas”, cerró De Brito, quien también agregó que el imputado tenía una probation vigente en la Ciudad de Buenos Aires, la cual le fue revocada recientemente debido al nuevo conflicto judicial.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk)

LA PALABRA DE WALTER, EL CM DE LOWRDEZ FERNÁNDEZ, QUE PODRÍA DAR UN GIRO A LA CAUSA: “TENGO TODO GUARDADO”

En medio de la polémica que envolvió a Lourdes Fernández con su expareja -hoy detenido- Leandro García Gómez, su community manager, Walter Meninato, rompió el silencio en A la tarde y dio declaraciones explosivas que podrían modificar el rumbo de la causa.

El especialista en redes, que trabaja con la Lowrdez (la cantante de Bandana) desde enero, contó que la conoce desde hace dos años y que su vínculo con ella va más de lo laboral: “Nos hemos juntado un montón de veces a merendar, tomar mates, charlar cosas de trabajo. La relación es afectiva también”, confesó.

Meninato relató que fue testigo de varias crisis entre Lourdes y su expareja, y que la última etapa fue la más preocupante: “Yo vivo a seis cuadras de la casa de Leandro. Cuando vi todo lo que estaba pasando, no entendía nada. Hablé con Cata, su mejor amiga y manager, porque me escribían de todos lados. Me confirmó que era real”.

Foto: Captura (América)

El CM detalló cómo se dio cuenta de que algo grave ocurría: “El domingo subió un posteo que ninguno de nosotros había hecho. Era un video de cumpleaños para él. Ahí ya supimos que no era Lourdes quien estaba manejando la cuenta”.

Pero la revelación más fuerte llegó cuando confirmó una práctica que complica aún más a Leandro: “Él tenía duplicado el WhatsApp comercial de Lourdes en su celular personal. Eso fue presentado en la causa. Además, como tenía una perimetral y no podía manejarle la carrera, se hacía llamar Esteban para negociar con marcas y canales”.

Foto: Instagram (@lowrdez)

Meninato explicó que conservó pruebas fundamentales: “Desde que se separaron, él me hablaba solo a mí y me mandaba todo en efímero. Yo, por precaución, empecé a guardar todos los mensajes y los grababa. Tengo todo guardado, todo, todo”.

Durante el programa también se reprodujeron audios de Leandro García que confirmarían su presencia con Lourdes en los días en los que él mismo decía públicamente no saber dónde estaba. En uno de ellos, el hombre se mostró alterado y reconocía conflictos económicos y personales con la cantante.

La exposición de estos mensajes y pruebas dejó a todos impactados en el piso, ya que contradicen la versión que García dio en los medios y ante la Justicia.