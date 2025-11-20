Luego de que Ángel de Brito leyera un fuerte mensaje de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- tratando de “mentirosa” a Lissa Vera, la cantante -que estaba dando un móvil para LAM- rompió en llanto en vivo.

Todo comenzó cuando el conductor transmitió las palabras que le llegaron de la artista: “Lowrdez me dice ‘(Lissa) nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente”, expresó.

Al escuchar la acusación, Lissa no pudo contener las lágrimas: “Dice que no le pregunté cómo estaba y yo ya sé cómo está. Ella tenía que recuperarse. Yo le dejé espacio”, atinó a decir con la voz quebrada.

Foto: Captura (América)

“Le preguntaba a su gente allegada. Está todo el tiempo tratando de dejarme mal parada. Si no me hubiese importado, no hubiese ido a denunciar”, siguió.

La situación llegó a un punto límite cuando Lissa admitió el desgaste emocional que le genera la pelea: “Por eso también estoy cansada. El vínculo está roto”, confesó.

Lissa Vera: “Me duele que digan que yo miento, que no me importó. Si no me hubiese importado, ya saben cuál hubiese sido la historia: me quedaba en mi casa”.

“Ella lo que quiere es desacreditar todo lo que hice. Está enojada. Por eso no tengo ganas de ir a ningún lado”, siguió, muy movilizada.

Y cerró, a flor de piel: “Me duele que digan que yo miento, que no me importó. Si no me hubiese importado, ya saben cuál hubiese sido la historia: me quedaba en mi casa“.

Lowrdez Fernández habló en Intrusos del episodio de violencia de género que sufrió (Foto: captura de América).

FURIOSA REACCIÓN DE LOWRDEZ AL ESCUCHAR A LISSA VERA DANDO UNA NOTA EN VIVO: “ESTÁ MINTIENDO”

En medio de los rumores de una fuerte pelea, Lissa Vera rompió el silencio en LAM y Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- no dudó en hacerle llegar a Ángel de Brito un mensaje que dejó en claro su indignación con su compañera.

Todo comenzó cuando el conductor del programa de América reprodujo las palabras que le hizo llegar Lowrdez: “Me dice ‘nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente’”, aseguró, sin rodeos.

Frente a la acusación, Lissa intentó defenderse: “Dice que todo este tiempo no le pregunté cómo estaba. Yo ya sé cómo está. Le preguntaba a su gente allegada”, justificó.

Foto: Captura (LAM)

“O sea, ahora resulta que se acuerda que no le escribí”, agregó. Y cerró, visiblemente molesta: “Fui yo sola a denunciar. Está todo el tiempo tratando de achacarme, de dejarme mal parada. Si no me hubiese importado, no hubiese ido a denunciar”.