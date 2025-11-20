Después de un período marcado por rumores, chispazos y declaraciones cruzadas, Lissa Vera y Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, protagonizaron la escena más esperada: un abrazo cargado de emoción en pleno ensayo para el próximo show de Bandana.

En un video que ambas publicaron en sus redes, se las ve acercarse mientras estaban repasando una coreografía. Sin mediar palabra, ambas se fundieron en un abrazo largo, apretado y visiblemente sanador. Un gesto que, como era de esperarse, explotó entre los fans del grupo.

El abrazo llega en un momento clave: Bandana se prepara para un espectáculo muy esperado por sus seguidores, y la reconciliación entre dos de sus integrantes más queridas no solo llevó tranquilidad puertas adentro, sino que también encendió la nostalgia y la alegría del fandom.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lissavera)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LISSA VERA CONTÓ QUE TIENE BOTÓN ANTIPÁNICO TRAS DENUNCIAR AL EX DE LOWRDEZ

El conflicto judicial que rodea a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- sumó un nuevo y alarmante capítulo. Esta vez fue Lissa Vera, su compañera en Bandana, quien rompió el silencio y contó en Desayuno Americano que tiene botón antipánico tras acompañar a Mabel (la mamá de cantante) en la denuncia contra el hombre.

Durante la charla en el ciclo que conduce Pamela David por América, la artista fue consultada por la posibilidad de solicitar medidas de protección, y sorprendió a todos con su respuesta: “Cabe la posibilidad de que intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado“.

“Él está ahí totalmente expuesto en algún punto, porque primero Mabel tuvo la iniciativa y la acompañé yo”, agregó, en referencia a sus temores por las posibles medidas que pueda tomar Leandro si recuera su libertad.

Foto: Captura (América)

La artista confirmó entonces que ya cuenta con el dispositivo de emergencia: “Igual tengo un botón antipánico. A mí me lo dieron el sábado o el domingo”, reveló, ante el asombro del panel.

Lissa Vera: “Cabe la posibilidad de que (Leandro García Gómez) intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado“.

Consultada sobre el motivo de su temor, Lissa no dudó en profundizar: “No sabría decirte, pero no me cabe la menor duda de que puede llegar a intentarlo. Si no puede él, quizás mande a alguien. ‘Lastimarme’ puede ser golpearme, atacarme, amenazarme o asustarme. Cualquier cosa que atente contra mi integridad”, cerró.