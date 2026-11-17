Con ocho funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, María Berccera dio este domingo su tercera presentación. Fueron varias las figuras del espectáculo presentes en el show y una que no quiso perdérselo fue Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando.

A través de su cuenta de Instagram, Barby se mostró feliz de poder cumplir uno de los sueños de su hija: conocer a María Becerra en persona. Invitada junto a su pareja y su hija al show, fue compartiendo imágenes de la noche.

La familia completa disfrutó del recital, en el cual la artista se despide de “Quimera”, y, al finalizar el concierto, pudo compartir un momento especial con la cantante en el backstage donde se sacaron varias fotos.

Sarah Burlando disfrutó del show de María Becerra en el Movistar Arena (Video: Instagram @barbaritafranco21)

BARBY FRANCO CUMPLIÓ EL SUEÑO DE SARAH, SU HIJA

Al llegar al Movistar Arena, Barby Franco compartió una tierna postal de Sarah junto a su prima, esperando a que inicie el show. “Hoy las primas fueron a ver a María Becerra”, escribió la influencer junto a la adorable imagen.

Sarah Burlando y su prima fueron juntas al recital de María Becerra (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Finalmente, al término del show, todos pudieron visitar a la cantante en su camarín y María no dudó en sacarse una foto junto a las dos pequeñas. “Ella con su humildad única”, escribió Barby, emocionada por el gesto de la cantante.

Fernando Burlando, Barby Franco y Sarah junto a María Becerra en el backstage (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Por último, Barby compartió en sus historias de Instagram una última imagen donde se la veía a ella junto a Fernando Burlando y su hija Sarah posando a cámara con la estrella de la noche: María Becerra.