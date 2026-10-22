Este 21 de octubre, Barby Franco está celebrando sus 35 años. Acompañada de su hija, Sarah Burlando, y su pareja, Fernando Burlando, la influencer recibió este nuevo año rodeada de amor y muchos regalos.

El martes por la noche, Barby mostró en sus redes a su hija en la cocina con una tarea clave. “Me está haciendo la torta de cumple”, contó la influencer que, minutos más tarde, mostró el resultado final y le pidió opinión a sus miles de seguidores. “Me encantó” y “Es re linda”, fueron las únicas opciones.

Sarah preparó la torta de cumpleaños de su mamá, Barby Franco (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Durante el proceso de preparación, Barby fue compartiendo imágenes de Sarah a quien se la veía muy concentrada armando los copos de crema arriba de la torta. “Con chupete y todo. Va quedando”, bromeó la influencer que siguió muy atenta cada una de las tareas que tenía su hija.

Sarah le preparó una torta de cumpleaños a su mamá, Barby Franco (Video: Instagram @barbaritafranco21)

BARBY FRANCO REVELÓ CÓMO CRÍA A SU HIJA, SARAH

En una entrevista con la revista Pronto, Barby Franco habló de su hija Sarah, que cumplirá cuatro años en diciembre. La modelo abrió las puertas de su intimidad familiar y contó cómo es la crianza de la pequeña, especialmente cuando se trata de establecer límites y enseñarle el valor de las cosas.

(Foto: Instagram @barbaritafranco21)

La influencer reconoció que es ella quien suele poner las reglas en la casa, ya que a Fernando Burlando le cuesta mucho decirle que no a su hija. “Hoy en día soy yo la que le pone más límites. Imaginate que a Burlando lo agarró grande y no le puede decir que no a nada”, explicó.

Sin embargo, admitió que tampoco es una tarea sencilla para ella, especialmente porque Sarah fue una hija muy buscada y deseada. “Me cuesta mucho porque fue una nena tan buscada y tan deseada, que me cuesta. Pero después digo: ‘No, pará, Barby. Si no le ponés límites, le vas a hacer mal cuando crezca y sea grande’”, reflexionó.

Foto: Instagram (@barbaritafranco21)

A pesar de las comodidades económicas con las que crece su hija, Barby Franco aseguró que una de sus principales preocupaciones es transmitirle valores como la generosidad, la solidaridad y el respeto por los demás. Como ejemplo, contó que la pequeña suele compartir todo con sus compañeros del jardín.

“Ella brinda, brinda, brinda. Les regala sus juguetes, les da comida y veo que es re generosa. Ahí es cuando pienso que vamos bien en la educación de nuestra hija. Es cero egoísta”, destacó. “Sarah para mí es como un alma vieja. Tiene cosas muy de sabia. Tiene reacciones que no son normales en una nena de tres años. A veces me quedo recalculando con sus reacciones”, expresó.