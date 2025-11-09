La vida de Lourdes Fernández dio un giro inesperado hace dos semanas cuando su mamá, Mabel López, denunció públicamente que la cantante estaba “desaparecida” y temía por su integridad, señalando a su ex, Leandro García Gómez, como principal responsable.

La preocupación fue total, al punto de que la policía y la Justicia intervinieron de inmediato y la cantante fue rescatada en un delicado estado de salud por la noche del departamento de su ex pareja, que terminó detenido.

El posteo de Lourdes Sánchez en la visita a su mamá y su familia (Foto: Instagram @lowrdez)

El caso sacudió al mundo del espectáculo y a sus fans. Entre versiones cruzadas y el testimonio de amigas y familiares, Lourdes eligió el silencio y se refugió en su círculo más íntimo. El apoyo de sus amigas fue fundamental: la contuvieron, la escucharon y la ayudaron a salir adelante, aunque ella recién en los últimos días reconoció que fue víctima de su ex.

Este domingo, después de semanas de tensión y diferencias, llegó el momento más esperado: el abrazo entre Lourdes y su mamá. Pese a los conflictos, el amor de madre pudo más. También se sumó Ana Fernández, la hermana de Lourdes, que había manifestado su preocupación por la relación con García Gómez. La imagen de las tres juntas lo dice todo: complicidad, alivio y ganas de empezar de nuevo.

Lourdes Sánchez visitó a su mamá y su familia a dos semanas del escándalo (Foto: Instagram @lowrdez)

Lourdes Sánchez visitó a su mamá y su familia a dos semanas del escándalo (Foto: Instagram @lowrdez)

Leé más:

Lowrdez Fernández sorprendió al revelar que se acercó a su mamá tras denunciar a su ex

LA GRAVES ACUSACIONES QUE SE HICIERON CONTRA LEANDRO GARCÍA GONZÁLEZ, EL EX DE LOURDES FERNÁNDEZ DE BANDANA

Este reencuentro familiar no es solo un gesto íntimo. Podría ser decisivo en la causa judicial contra Leandro García Gómez. Lourdes, que hasta ahora evitó hablar del tema porque se quiebra, sería querellante en la causa que mantiene detenido a su ex, tras las denuncias de Mabel y de Lissa Vera.

El proceso judicial contra García Gómez sigue su curso. El ex novio de la artista está con prisión preventiva, acusado de lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Los hechos denunciados ocurrieron el 19 de enero, el 17 y el 23 de octubre.

Según el fallo de 39 páginas, el juez remarcó la “actitud elusiva y obstructiva” de García Gómez ante la Justicia. En dos oportunidades, negó u ocultó la presencia de Lourdes en su domicilio cuando llegó la policía. Este accionar fue clave para ordenar su detención, ya que representa un riesgo para la víctima y para el proceso judicial.

Actualmente, García Gómez está alojado en la División Seguridad Centro de Contraventores de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación sigue abierta y se esperan más detalles sobre los episodios denunciados.

Lourdes Sánchez visitó a su mamá y su familia a dos semanas del escándalo (Foto: Instagram @lowrdez)

Lourdes Sánchez visitó a su mamá y su familia a dos semanas del escándalo (Foto: Instagram @lowrdez)

Lourdes Sánchez visitó a su mamá y su familia a dos semanas del escándalo (Foto: Instagram @lowrdez)

Lourdes Sánchez visitó a su mamá y su familia a dos semanas del escándalo (Foto: Instagram @lowrdez)

Leé más:

Lissa Vera contó cómo fue su reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.