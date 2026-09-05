A través de sus redes sociales, Lowrdez de Bandana realizó un fuerte descargo donde cuestionó a quienes ingresan a su perfil para hacer comentarios ofensivos sobre su aspecto físico. Además, contó detalles del proceso personal y de salud que atravesó en el último tiempo.

Cansada de encontrarse con comentarios ofensivos dirigidos hacia su cuerpo, Lourdes Fernández decidió ponerle un freno a las críticas que recibe en las redes sociales por su aspecto físico y utilizó Instagram para expresar su enojo y reflexionar sobre la presión que siente frente a este tipo de mensajes.

La cantante apuntó especialmente contra aquellas personas que ingresan a su perfil únicamente para remarcar cuestiones relacionadas con su físico. En ese contexto, dejó en claro que conoce los cambios que atravesó su cuerpo y explicó que están vinculados, entre otras cuestiones, con un complejo proceso de salud.

Lowrdez Fernández de Bandana. (Foto: @lowrdez)

LOWRDEZ LE RESPONDIÓ A LOS QUE CRITICAN SU ASPECTO FÍSICO

“¡Por qué no se van a la mier.. los que todo el tiempo comentan que estoy gorda! Ya lo sé pelotu2”, comenzó Lowrdez su firme mensaje vía historias de Instagram. En medio de su descargo, la artista contó parte de las situaciones que atravesó en el último tiempo y explicó que debió someterse a distintos tratamientos.

“Me sacaron el útero, tuve complicaciones, tuve que tomar corticoides más medicación de todo tipo para superar problemas personales”, explicó. A partir de esta experiencia, hizo hincapié en el impacto que tienen sobre ella los comentarios relacionados con su cuerpo.

Lowrdez contestó ante las constantes críticas a su aspecto físico (Foto: Instagram @lowrdez)

Según reconoció, las críticas externas se suman a una presión personal que ya experimenta respecto de su propia imagen. “La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por sentirme en un cuerpo que no me gusta es una mier..”, reconoció la cantante que se mostró tajante con quienes continúan haciendo comentarios sobre su apariencia.

“Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta pelotuberx. Gordofóbicos de mier..!”, cerró.