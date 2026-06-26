Lowrdez no se quedó callada. Después de que circularan imágenes de una sesión de fotos y algunos usuarios la atacaran por su cuerpo, la artista salió a responder con una mezcla de vulnerabilidad, humor y mucha fuerza.

“Estuve llorando muchísimo”, arrancó en un video que publicó en sus redes, aunque enseguida aclaró que el llanto tenía más que ver con situaciones personales que con los comentarios hirientes. La reacción de sus seguidores y compañeras del medio no tardó en llegar, con mensajes de apoyo que inundaron la publicación.

La artista mencionó que tiene alergia y que su corazón está "partido", pero que la música la salva. Crédito Instagram Por: Instagram

En el reel, Lowrdez explicó que las fotos que generaron los comentarios son parte de una producción profesional con retoques, como sucede en cualquier sesión del rubro. “Ojalá lo estuviese”, dijo entre risas al referirse a esa versión editada de sí misma, dejando en claro que no se avergüenza de su cuerpo real y que está trabajando en su salud junto a una nutricionista con dieta keto.

LOWRDEZ Y SU SALUD: UNA BATALLA QUE POCOS CONOCÍAN

Lo que muchos no sabían —y ella eligió contar— es que detrás de su figura actual hay un proceso de salud complejo y silencioso. En un posteo que acompañó al video, Lowrdez reveló que tiene problemas de tiroides, que todavía no logró turno con el endocrinólogo, que toma colágeno, calostro, keratina, magnesio y que además enfrenta las consecuencias de una operación: le sacaron el útero. “Estoy saliendo adelante en la vida como puedo”, escribió.

Lowrdez en su reel de Instagram respondiendo a las críticas por su cuerpo. Crédito Instagram @lowrdez

Lejos de victimizarse, la artista enumeró todo lo que hace para estar bien: yoga, gimnasio, terapia y psiquiatra.

También mencionó que tiene alergia y que su corazón está “partido”, pero que la música la salva. El mensaje fue contundente y cerró con ironía y autoamor: “Soy un lechón contento 🐽🐷”.

EL APOYO DE SUS COMPAÑERAS: MUJERES QUE SOSTIENEN A MUJERES

La respuesta del entorno de Lowrdez fue inmediata. Virchu Gallardo le escribió: “¡Sos hermosa nena!! ¡Por fuera pero más por dentro! Talentosa y buena compañera”. Barbie Ferrari sumó: “Sos divina, Lourr. Que nada ni nadie te carcoma la cabeza. ¡Sé vos siempre! El afuera no existe”. Vane Valent también se sumó al apoyo con un directo “¡Te amamos! No tenés que explicar nada”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@lowrdez)

La propia Lowrdez cerró su posteo con una frase que sintetizó todo: “Mujeres que bardean a mujeres”, acompañada de un emoji de cara derretida. Una denuncia sutil pero clara sobre una dinámica que sigue siendo dolorosa, incluso para quienes la viven desde adentro.