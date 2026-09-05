En medio del conflicto legal que mantiene vigente con su ex novio, Alexis Mac Allister, Camila Mayán se mantiene enfocada en sus proyectos personales. Además de continuar en el mundo del streaming, la influencer decidió ahora sumarse al mundo fitness y sorprendió con el lanzamiento de un nuevo curso.

Junto a su personal trainer Lucas Ortega, Cami anunció en redes sociales el lanzamiento de su primer plan de entrenamiento. Se trata de un programa pensado específicamente para trabajar glúteos, abdomen y piernas.

“GAP con Cami Mayán” consiste en una serie de videos donde se explican las rutinas a llevar a cabo a lo largo de ocho semanas que se proponen en tres clases por semana: lunes, miércoles y viernes.

Camila Mayan lanzó un curso de entrenamiento (Foto: Instagram @somostaf)

DE QUÉ SE TRATA “GAP CON CAMI MAYÁN”

De acuerdo a lo que explican Camila Mayan y Lucas Ortega en un video que compartieron en redes sociales, a lo largo de 24 clases grabadas, las rutinas de ejercicio combinan entrada en calor, ejercicios de fuerza y trabajo de core.

Camila Mayan lanzó un llamativo curso (Video: Instagram @somostaf)

La suscripción al “GAP con Cami Mayán” ofrece acceso ilimitado mediante un pago único de $35.000. De esta manera, cada persona puede realizar las clases a su propio ritmo y repetirlas las veces que quiera.

“Con Lucas venimos entrenando juntos hace un montón. Sacamos hoy un plan de entrenamiento porque me venían preguntando mucho mi rutina de entrenamiento o qué ejercicios hacer, así que decidimos juntar todo en uno y hacerles un buen plan de entrenamiento de glúteos, abdominales y piernas”, contó Mayán.