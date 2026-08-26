Durante la semana de la moda en Buenos Aires, Pampito asistió al desfile de Pucheta Paz en el marco del BAFWEEK y se encontró cara a cara con Cami Mayan. El conductor de Puro Show relató en el programa cómo fue el incómodo momento que vivió junto a la influencer, quien evitó saludarlo a pesar de la cercanía.

Según el periodista, la situación se dio cuando él se encontraba junto a Flor de la V y otros invitados destacados como Valeria Massa: “Viví una situación un poco incómoda con Cami Mayan, pero dije ‘esta no me va a amedrentar a mí’, entonces me quedé así como fingiendo demencia”, relató entre risas en el vivo.

El tenso momento entre Pampito y Cami Mayan en el BAFWEEK (Foto: captura de eltrece).

Pampito explicó que todo sucedió cuando Flor de la Ve se acercó a saludar a Fede Popgold y a Cami, y ahí cuando la influencer lo ignoró por completo: “Flor encara a saludarlos, yo me iba a hacer el gil, con Fede tengo la mejor, lo saludo, y Cami Mayan a mí no me mira para saludar, yo estaba parado al lado, pero ella se quedaba de perfil y le hablaba solo a Flor”.

Pampito y Flor de la Ve en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

EL DESTRÁS DE ESCENA DEL CRUCE Y LA REACCIÓN DE CAMI MAYAN

El episodio generó debate en el programa, donde Pampito y sus compañeros analizaron la actitud de Cami Mayan. “Ahí es donde tenés que encarar, porque si no queda como que vos no la saludaste”, le sugirió Nancy Duré.

Cami Mayan en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Sin embargo, Pampito insistió en que la influencer evitó cualquier contacto directo con él, dejado en claro con esta actitud lo molesta que está con el conductor y el programa, donde se ha abordado el tema del reclamo de la compensación económica a su ex, Alexis Mac Allister.

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