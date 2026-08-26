Este miércoles, todos los ciclos de TV volvieron a ahondar en el pedido de auditoría que le hizo Tini Stoessel a la empresa que manejan su padre Alejandro y su hermano Fran. Yanina Latorre, que evitó tocar el tema el martes, decidió cambiar su estrategia y recibió un llamado en vivo de la madre de la cantante.
Pese a que hace unos días aseguró que no iba a tratar temas relacionados a la familia de Tini Stoessel por no haber terminado en buenos términos con Muzlera, con quien dice no hablar hace dos años, Yanina decidió hablar con sus panelistas sobre el tema.
En ese sentido, la conductora decidió diferenciarse del resto de sus colegas y buscó explicar la actitud de Alejandro Stoessel con la fortuna que amasó Tini. Según Latorre, Alejandro Stoessel no buscó quedarse con los supuestos 70 millones que faltarían en la auditoría, sino que “se la habría ido la mano” controlando los gastos de la cantante.
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Mientras exponía su teoría, Yanina advirtió que su teléfono estaba vibrando: “Me llama Mariana, la mamá de Tini. ¿Atiendo?”, preguntó. “Hola Mariana, estoy al aire”, le explicó la conductora, que no pudo evitar que se oyera lo que decía Muzlera.
“No quiero salir al aire. Perdoname, no sabía que estabas al aire”, se disculpó Muzlera. “¿Querés que te llame cuando termine?”, le preguntó Yanina, pero Mariana, sin terminar de entender la situación, le pidió: “Si, pero no digas nada que te llamé, por favor”.
“Es que yo estoy al aire y estás saliendo, pero vos quédate tranquila que no voy a decir lo que hablemos. No te preocupes, quedate tranquila”, la calmó Yanina. “No quiero que digas que hablé con vos, Yanina”, insistió Muzlera, mientras Yanina gesticulaba con su cara sobre el blooper de la mamá de Tini Stoessel. “Cortemos que estoy al aire”, cerró la conductora.
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