Leticia Brédice estrenó Milagro, la nueva obra teatral que protagoniza junto a su sobrina Amanda Li Brédice, hija de su hermana. La función tuvo lugar en el Teatro Santa María y contó con producción de Darío Arellano. Varios colegas y amigos de la actriz se acercaron para acompañarlas en esta noche especial.

Entre los presentes se destacó Indio Sanguinetti, hijo de Leticia, quien asistió acompañado por su novia, Olivia Pauls, hija del actor Nicolás Pauls. La actriz también recibió el apoyo de su novio, Martín Russo, quien fue ovacionado por la platea durante la función y Ciudad captó cada momento.

Leticia Brédice estrenó su obra Milagro acompañada por su hijo y más famosos (Foto: Movilpress).

Uno de los detalles que no pasó inadvertido fue el tatuaje que Leticia Brédice lleva en el brazo en homenaje a su hijo Indio. Después del estreno, la actriz y el elenco celebraron junto a los invitados, en una noche marcada por los aplausos y el acompañamiento de sus seres queridos.

Leticia Brédice estrenó su obra Milagro acompañada por su pareja, Martín Russo, y más famosos (Foto: Movilpress).

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LA OBRA DE LETICIA BRÉDICE

Leticia Brédice estrenó su obra Milagro acompañada por su hijo, pareja y más famosos (Foto: Movilpress).

Leticia Brédice estrenó su obra Milagro acompañada por su hijo, pareja y más famosos (Foto: Movilpress).

Leticia Brédice estrenó su obra Milagro acompañada por su pareja, Martín Russo, y más famosos (Foto: Movilpress).

Leticia Brédice estrenó su obra Milagro acompañada por su hijo y más famosos (Foto: Movilpress).

Graciela Stéfani en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Leo Raff en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Furia en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Laura Novoa en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Indio Sanguinetti y Olivia Pauls en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Roly Serrano en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Norberto Marcos en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Leticia Brédice estrenó su obra Milagro con su sobrina, Ananda Li Brédice (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Emily Ceco en el estreno de la obra de Leticia Brédice (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.