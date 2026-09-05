Leticia Brédice estrenó Milagro, la nueva obra teatral que protagoniza junto a su sobrina Amanda Li Brédice, hija de su hermana. La función tuvo lugar en el Teatro Santa María y contó con producción de Darío Arellano. Varios colegas y amigos de la actriz se acercaron para acompañarlas en esta noche especial.
Entre los presentes se destacó Indio Sanguinetti, hijo de Leticia, quien asistió acompañado por su novia, Olivia Pauls, hija del actor Nicolás Pauls. La actriz también recibió el apoyo de su novio, Martín Russo, quien fue ovacionado por la platea durante la función y Ciudad captó cada momento.
Uno de los detalles que no pasó inadvertido fue el tatuaje que Leticia Brédice lleva en el brazo en homenaje a su hijo Indio. Después del estreno, la actriz y el elenco celebraron junto a los invitados, en una noche marcada por los aplausos y el acompañamiento de sus seres queridos.